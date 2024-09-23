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Была в сопровождении мужа: как выглядит Кейт Миддлтон после химиотерапии

Элина Чигис
23 сентября 2024, 12:26
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Кейт Миддлтон попала в объективы папарацци.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Появились новые фотографии Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон недавно объявила, что уже завершила курс химиотерапии и приступила к своим королевским обязанностям, но пока будет заниматься только легкими делами.

Теперь же Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике, как сообщает издание The Daily Mail, принцесса побывала с семьей на воскресной службе в церкви.

Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

видео дня

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, королем Чарльзом и королевой Камиллой показались возле церкви Крати Кирк. На снимках видно, что она сидела на пассажирском сиденье автомобиля рядом с мужем.

Для похода в церковь Кейт выбрала клетчатое пальто и шляпу цвета хаки от Hicks & Brown, а также дополнила образ золотыми серьгами от Cassandra Goad.

инфографика Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кто такая Кейт Миддлтон?

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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