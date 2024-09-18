Впервые с 2023 года: что сделала Кейт Миддлтон - детали

Кэйт Миддлтон уже приступила к своим обязанностям.

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Кейт Миддлтон приступила к королевским обязанностям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон долгое время боролась с онкологией, но на днях заявила, что полностью закончила курс химиотерапии.

Как сообщает издание Sky News, Миддлтон вернулась к своим королевским обязанностям, но будет выполнять исключительно облегченную работу.

Что такое Sky News? Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия. видео дня

Принцесса уже провела первое мероприятие, но снимков из него пока не было.

"Кейт провела встречу в Виндзорском замке", — рассказал источник издания.

Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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