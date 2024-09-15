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Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри

Анна Подгорная
15 сентября 2024, 14:06
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Это первое официальное обращение членов британской королевской семьи к своему мятежному родственнику за долгое время.
принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Кэтрин
БКС, принц Уильям и Кейт Миддлтон показали готовность помириться с принцем Гарри / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В 2020 году британская королевская семья раскололась, что активно освещалось в прессе - герцоги Сассекские Гарри и Меган приняли решение сложить с себя королевские обязанности и переехать в США. С тех пор отношения с беглыми родственниками в семье короля Великобритании очень натянутые.

Не последнюю роль в этом стали интервью, документальные фильмы и книги, которые выпускают принц Гарри и Меган Маркл. В них Сассекские критикуют своих британских родственников. Не удивительно, что крепче отношения в королевской семье от этого не становятся.

В прессе часто обсуждают, возможно ли примирение британской королевской семьи с мятежным родственником, который и сам, похоже, не очень-то и стремится идти на контакт. Теперь стало очевидно: одна из сторон конфликта готова закопать топор войны.

видео дня

Так сегодня, в день 40-летия принца Гарри, от имени короля Чарльза III и других членов британской королевской семьи было опубликовано в социальных сетях официальное обращение к имениннику с поздравлениями. Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин также опубликовали его фотопортрет в своем блоге в Instagram. Это первый дружественный жест подобного плана в сторону юбиляра за долгое время.

принц Гарри
БКС, принц Уильям и Кейт Миддлтон показали готовность помириться с принцем Гарри / instagram.com/princeandprincessofwales

Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Принц Гарри и Меган Маркл - последние новости:

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

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