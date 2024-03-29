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Ничего от папы: как сейчас выглядит 10-летний сын Жанны Фриске

Анна Подгорная
29 марта 2024, 01:30
Платон Шепелев разбивает сердца поклонникам певицы своим фотографическим сходством.
Жанна Фриске
Дмитрий Шепелев показал, как выглядит единственный сын Жанны Фриске Платон / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Платону Шепелеву, сыну Жанны Фриске, было чуть больше двух лет, когда певица умерла от неоперабельной опухоли головного мозга. Про свою болезнь артистка узнала через несколько месяцев после рождения первого и единственного сына.

Заботу о мальчике после смерти матери полностью взял на себя его отец - белорусский ведущий и фактический муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Через два года после смерти певицы он вступил в отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой.

На двоих у пары трое детей - сын Шепелева и Фриске Платон, дочь Тулуповой от предыдущих отношений Лада, и общий сын Тихон, который появился на свет в 2021 году. Все трое стали героями передачи, которую ведет Дмитрий Шепелев, сообщают росСМИ.

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Пока Платон был маленьким, Шепелев старался оберегать его от повышенного интереса прессы. Сейчас ему уже 10 лет, и он, по мнению поклонников Жанны Фриске, выглядит точной копией своей звездной матери. К тому же, он растет очень артистичным, и увлекается музыкой. Успехами сына Дмитрий Шепелев время от времени делится в социальных сетях.

Платон Шепелев со сводной сестрой
Платон Шепелев со сводной сестрой Ладой / Пресс-служба телеканала
Дмитрий Шепелев, Платон Шепелев, Лада
Дмитрий Шепелев с сыном Платоном и падчерицей Ладой / Пресс-служба телеканала

Кто такая Жанна Фриске?

Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

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