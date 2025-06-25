"Ничего не помогает": Wellboy борется с психическим расстройством и вернулся к "запрещенке"

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Украинский певец Антон Wellboy последние несколько месяцев перенес непростые времена. Эмоциональные расстройства, проблемы с творчеством и запрещенными веществами привели его к лечению в психоневрологическом диспансере.
В мае артист заявил, что уже идет на поправку, однако недавно в беседе с Люкс Фм он признался, что вернулся к старым привычкам. Также он рассказал, какие психические расстройства ему диагностировали.
"Ничего не помогает. У меня такая жизнь, что ничего мне не помогает: ни ребцентры, ни бабки-гадалки. Я чувствую себя рок-звездой внутри, хочется веселиться. Ничего не помогает мне. Я снова и снова возвращаюсь к зависимостям. У меня было диагностировано биполярное расстройство личности. Когда ты употребляешь, то болезнь развивается. Это все переросло в шизоаффективное расстройство. Сейчас никак не получается стабилизировать эмоциональное состояние. Принимаю лекарства, хожу к психиатру, веду с ним беседы и вот пытаюсь как-то жить, радоваться мелочам", - поделился Вельбой.
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Кто такой Wellboy?
Антон Вельбой – украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор".
Один из финалистов Нацотбора Украины на Евровидение 2022 года с песней "Nozzy Bossy". В июне 2022 года Wellboy объявил о прекращении сотрудничества с продюсером Бардашем.
С 2022 года Антон Вельбой сотрудничает с лейблом Papa Music под руководством музыкального продюсера Евгением Трипловым.
В апреле 2023 Антон Вельбой объявил, что покидает лейбл, назвав причиной разногласия с основателем Алексеем Голубевым и музыкальным продюсером Евгением Трипловым в "российском вопросе".
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