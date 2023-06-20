Нежные дедушкины объятия: старшая дочь Уиллиса показала первое фото с внучкой

Трогательный кадр, на котором Брюс Уиллис мило балуется с двухмесячной Лу, заставляет сердце сжиматься.

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Брюс Уиллис нянчился со своей первой внучкой Луэттой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rumerwillis

Голливудский актер Брюс Уиллис пережил сложные несколько лет - уход из кино и неизлечимая болезнь омрачают его жизнь. Тем не менее его окружает любовью и заботой семья, которая совсем недавно стала больше.

Как отмечает Таллула, младшая дочь Уиллиса от актрисы Деми Мур, лобно-височная деменция пока не отняла у актера память, поэтому его близкие стараются создавать для него приятные воспоминания так долго, насколько это возможно.

На днях Крепкий орешек отпраздновал День отца. Поздравить его пришла его старшая дочь от Мур, и привела с собой дочь Луэтту. Двухмесячная девочка - первая внучка актера, и Румер не смогла сдержать эмоции, когда увидела, как Брюс нянчится с Лу.

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Она засняла эти трогательный моменты, и поделилась фотографиями на своей странице в Insagram.

"Видеть, как мой отец держит мою дочь сегодня, было тем, чем я буду дорожить всю оставшуюся жизнь. Его нежность и любовь к ней были такими чистыми и прекрасными. Папа, мне так повезло с тобой и с Лу. Спасибо за то, что ты самый дурашливый, самый любящий, самый крутой Даддио (прозвище Уиллиса от его дочерей - прим. редактора), о котором только может мечтать девушка. Лучший папа для девочек в этом мире", - подписала снимки Румер.

Брюс Уиллис с дочерью Румер и внучкой Лу на День отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rumerwillis

Отметим, что в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, супруга актера, пытается всячески оберегать его. Она обратилась к папарацци, которые буквально преследуют Уиллиса, с просьбой уважать его приватность, и объяснила, как нужно общаться с людьми с его диагнозом.

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