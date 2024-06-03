"Невротические отношения, страсти": Власова раскрыла секрет своей личной жизни

46-летняя певица сделала неожиданное признание про любовь.

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Евгения Власова личная жизнь - Власова призналась, есть ли у нее мужчина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eygeniavlasova

В двухтысячных украинская певица Евгения Власова была замужем за своим продюсером Дмитрием Костюком. Брак не был счастливым и продлился недолго, хотя в нем и появилась единственная дочь артистки.

С того времени про личную жизнь Власовой ничего не известно. И дело не в том, что звезда так тщательно оберегает этот аспект, что ни одной подробности за такой долгий срок не просочилось в прессу.

В своем недавнем интервью для Славы Демина Евгения призналась, что уже давно одинока. У нее не было серьезных отношений после развода с мужем, и никогда (даже в браке) не было настоящей любви. Власова отмечает, что будет рада повстречать ее, но если этого в ее жизни не случится, она не будет слишком сожалеть.

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"Пока что нет любви. Хочу, чтобы мой любимый пришел в светлое пространство. Не в мои травмы, а в мою любовь. Не хочу, чтобы меня спасали, хочу, чтобы меня любили. А может и не придет в этой жизни - такое тоже может быть. Я готова к этому. Мне не нужно того, кто будет закрывать финансовые вопросы, или кто будет носить тяжелые сумки. Я молюсь за своего любимого, которого еще не встретила: "Ты же где-то есть на планете, пусть все будет хорошо". У меня было очень мало отношений. Я не была в отношениях уже лет 10-15 вообще. Мне было не до этого. ... Никогда не была влюблена. Я понимаю это сейчас. Первые отношения были чем-то непонятным. Были невротические отношения: переживания, страсти, нежелание быть одной… А когда ты уже нашел свою внутреннюю опору, тебе нужен человек другой. И с взрослением я осознала, что еще не любила по-настоящему", - признается Евгения Власова.

Кто такая Евгения Власова? Евгения Власова — украинская певица, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной. Бывшая супруга Дмитрия Костюка. Участница музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда".

В середине нулевых врачи диагностировали у Власовой рак. Певице удалось побороть страшный недуг, после чего она вернулась на сцену. Участвувала в шоу "Народная звезда", где заняла второе место, начала сотрудничество с группой "Dazzle Dreams", в мае 2010 открыла вокальную школу.

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