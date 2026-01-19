Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Неузнаваемый Максим Галкин раскрыл правду о своем возрасте

Анна Подгорная
19 января 2026, 22:39
85
За месяц черты лица Галкина сильно изменились.
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - как выглядит Галкин в канун своего 50-летия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Вкратце:

  • Максим Галкин показал, как выглядит сейчас
  • Юморист изменил внешность

Почти месяц российский комик и шоумен Максим Галкин не появлялся в Сети. Вероятно, это время он потратил на общение с семьей перед крупным туром, а также на неожиданную смену образа.

В канун своего 50-летия Галкин решился на необычный эксперимент, который продемонстрировал на видео в своем блоге в Instagram. В зимнем пальто и шапке артист лепит снежки на фоне заснеженного города и рассказывает о выступлениях.

видео дня

При этом Галкин, обычно гладко выбритый, отпустил усы и аккуратную бородку. Новый лук юмориста пришелся по вкусу его поклонникам, которые не могут поверить, что уже в июне Максиму стукнет 50 лет.

Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - как выглядит Галкин в канун своего 50-летия / фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - как выглядит Галкин в канун своего 50-летия / фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - как выглядит Галкин в канун своего 50-летия / фото: instagram.com/maxgalkinru

А так Максим Галкин выглядел в канун зимних праздников:

Максим Галкин
Максим Галкин / фото: instagram.com/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Читайте также:

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Максим Галкин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

21:35Украина
"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:31Война
Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

21:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Последние новости

23:47

До титула и детей: Меган Маркл показала начало отношений с принцем Гарри

23:23

Устранение Путина: раскрыт вероятный сценарий заговора в КремлеВидео

22:56

От рассады до урожая: эксперт назвал три группы удобрений, которые работаютВидео

22:44

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

22:39

Неузнаваемый Максим Галкин раскрыл правду о своем возрасте

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
22:32

Жизнь резко перевернулась: женщина узнала о необыкновенной беременности

22:21

Новый график отключения света для Запорожья и области на 20 января

22:01

"Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

21:35

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФВидео

Реклама
21:31

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:24

Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает

21:11

Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 январяФото

21:11

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

20:42

Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой "сюрприз" готовят для РФ

20:39

Как уберечь дымоход от сажи во время морозов: три золотых правила опытных печников

20:32

Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало теплоВидео

19:19

Эпоха закончилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino

19:13

Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

19:10

Бои за Покровск продолжаются: что задумали оккупантымнение

19:06

РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

Реклама
19:04

Обязательный техосмотр для всех авто: что изменится в 2026 году

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 20 января

18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

17:46

Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

17:45

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

17:31

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

17:21

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

Реклама
15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять