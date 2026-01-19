Неузнаваемый Максим Галкин раскрыл правду о своем возрасте

Вкратце:
- Максим Галкин показал, как выглядит сейчас
- Юморист изменил внешность
Почти месяц российский комик и шоумен Максим Галкин не появлялся в Сети. Вероятно, это время он потратил на общение с семьей перед крупным туром, а также на неожиданную смену образа.
В канун своего 50-летия Галкин решился на необычный эксперимент, который продемонстрировал на видео в своем блоге в Instagram. В зимнем пальто и шапке артист лепит снежки на фоне заснеженного города и рассказывает о выступлениях.
При этом Галкин, обычно гладко выбритый, отпустил усы и аккуратную бородку. Новый лук юмориста пришелся по вкусу его поклонникам, которые не могут поверить, что уже в июне Максиму стукнет 50 лет.
А так Максим Галкин выглядел в канун зимних праздников:
Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
