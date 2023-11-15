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Неузнаваемая Адриана Лима появилась на премьере фильма

Алена Кюпели
15 ноября 2023, 10:42
Супермодель заподозрили в том, что она сделала популярную хирургическую процедуру.
Адриана Лима удивила своим появлением на публике
Адриана Лима удивила своим появлением на публике / Коллаж Главред, фото Instagram/adrianalima

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима побывала на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Многие СМИ обратили внимание на то, что модель очень сильно изменилась и даже заподозрили ее в пластике.

Не так давно Адриана Лима родила третьего ребенка, но уже смогла сбросить весь лишний вес, набранный во время трех беременностей.

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Адриану Лиму заподозрили в круговой подтяжке лица, а также в новой процедуре, которая называется "лисьи глазки".

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что Адриана Лима, изменилась до неузнаваемости. 41-летняя красотка, которая недавно стала мамой в третий раз и родила долгожданного сына, показалась на подиуме в рамках Qatar Fashion United by CR Runway, удивила своим располневшим видом.

Ранее также стало известно, что у модели Адрианы Лимы и ее бойфренда Андре Леммерса родился третий ребенок. Малыша родители назвали необычным именем Циан.

"Циан — это цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Голубой — это цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, мест в списке желаний нашей семьи. Циан теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика", — объяснила Лима в Instagram.

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Адриана Лима новости шоу бизнеса
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