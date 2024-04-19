УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Netflix сообщил, на каком сезоне закончится сериал "Ведьмак"

Дмитрий Видоменко
19 апреля 2024, 21:25
Сейчас начаты съемки четвертого сезона "Ведьмака", в котором главную роль вместо Генри Кавилла играет Лиам Хемсворт
Нетфликс, Ведьмак
Как заявляют в Netflix, всего в сериале "Ведьмак" будет пять сезонов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Стриминговый сервис Netflix объявил, что фэнтези-сериал "Ведьмак" (экранизация серии популярных романов польского писателя Анжея Сапковского) закончится на пятом сезоне. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

В четвертом сезоне сериала, работа над которым стартовала на днях, британца Генри Кавилла в главной роли сменит австралиец Лиам Хемсворт.

видео дня

Кто такой Генри Кавилл?

Гени Кавилл - британский актер кино и сериалов. Наиболее известен исполнением роли Супермена в серии супергеройских фильмов DC. Также сыграл в сериалах "Тюдоры" и "Ведьмак". Самый сексуальный мужчна в мире по версии журнала Glamour, занял 3-е место в списке "100 самых сексуальных кинозвезд 2013 года" по версии журнала Empire. Обладатель "Золотой малины" (2017).

"С огромной гордостью мы начинаем съемки предпоследнего сезона "Ведьмака" со звездным актерским составом, включая несколько интересных новых персонажей во главе с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта из Ривии. Мы очень рады возможности довести книги Анджея Сапковского до эпического и удовлетворительного завершения. Это не было бы наше шоу, если бы мы не довели нашу семью персонажей до предела — следите за обновлениями, чтобы узнать, чем закончится эта история", – заявила шоураннер сериала Лорен Хиссрич.

Голливуд - последние новости:

Ранее стало известно, что популярному голливудскому актеру немецкого происхождения Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу. Звезда находится в тяжелом состоянии в больнице.

Также светская львица Пэрис Хилтон рассказала, почему не показывает дочь Лондон, о рождении которой она сообщила в ноябре 2023 года. Старший сын знаменитости, в отличие от сестры, часто мелькает на снимках в ее социальных сетях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ведьмак Генри Кавилл новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Действовать будут очень быстро: когда Пентагон передаст Украине военную помощь

Действовать будут очень быстро: когда Пентагон передаст Украине военную помощь

22:11 Украина
Украина перехватит инициативу в войне: вице-адмирал сказал, что для этого нужно

Украина перехватит инициативу в войне: вице-адмирал сказал, что для этого нужно

21:26 Украина
Путина надо "спустить с неба на землю": Зеленский прямо обратился к НАТО

Путина надо "спустить с неба на землю": Зеленский прямо обратился к НАТО

20:10 Украина
Все главные новости

Популярное

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом 7124

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ 2915

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024 1689

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 10 секунд найти кукурузу 1450

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 10 секунд найти кукурузу

Последние новости

23:13

"Вокруг упыри и вампиры": в сеть слили личную переписку Меладзе

23:00

На Сумщине прогремела серия мощных взрывов: что известно

22:41

"Неделю были в засаде": Буданов рассказал, как сбивали русский "Ту-22м3"

22:35

Орбану мерещится "война со всех сторон": премьер оскандалился заявлением об Украине

22:11

Действовать будут очень быстро: когда Пентагон передаст Украине военную помощь

РФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли людиРФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли люди
21:26

Украина перехватит инициативу в войне: вице-адмирал сказал, что для этого нужно

21:25

Netflix сообщил, на каком сезоне закончится сериал "Ведьмак"

21:06

Больше не нужен: Успенская обскакала Киркорова

21:03

ВСУ титанически защищают Часов Яр: Коваленко сказал, когда произойдет пик наступления РФ

Реклама
20:53

Украинцы должны экономить: какие электроприборы "кушабт" больше всего электричества

20:36

Маркировка товаров компаний-спонсоров оккупантов: наконец-то это произошломнение

20:11

"Вообще не вмещается в голове": Пономарев жестко прошелся по Повалий и Лорак

20:10

Путина надо "спустить с неба на землю": Зеленский прямо обратился к НАТО

19:43

Украину накрывают заморозки: где температура воздуха опустится до -8 градусов

19:24

Можно ли во время войны украинцев увольнять за прогулы: ответ чиновников

19:21

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцемВидео

19:13

На фронте ранили российского актера-оккупанта

19:05

ВСУ сбили бомбардировщик Ту-22М3 уникальным оружием: Буданов раскрыл новые детали

17:40

Как сделать домашнюю горчицу за 5 минут: самый простой рецепт от известного повара

17:31

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствийФото

Реклама
17:29

Как убрать запах сигарет с одежды: простые способы получить нормальный аромат

17:02

Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

16:41

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

16:06

Как почистить сифон на кухне: сантехник назвал взрывное средство для любого сливаВидео

15:59

Будет нищета: что нельзя делать с деньгами 20 апреля - приметы

15:56

Поднимут ли тариф: во сколько обойдется электричество из-за атак РФ

15:26

Мощно действует на психологию: почему на самом деле в супермаркетах нет часов

15:14

Пересчет пенсий: сколько денег можно получить со средней зарплатой и разным стажем

15:02

Джастин Бибер сильно удивил своим нелепым образом и дорогущими валенками

14:17

В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое

14:15

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

14:02

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые "сюрпризы"

13:50

Молитва за здоровье: искреннее обращение к Богу творит настоящие чудесаВидео

13:41

РФ нашла новый способ для продвижения на Востоке: в ВСУ назвали главную проблему

13:36

Позитив оказался в больнице из-за Дорофеевой

13:01

Кардашьян на унитазе: в сеть слили неудобное фото селебрити

12:52

Публично дал клятву: принц Уильям впервые заговорил об онкобольной Кейт Миддлтон

12:48

Осталось двое сыновей: в результате атаки РФ на Днепропетровщине погибла работница УЗ

12:29

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

11:55

Второй самолет сбежал: в ГУР раскрыли новые детали уничтожения Ту-22М3 РФ

Реклама
11:54

"Делает нас счастливыми": Светлана Тарабарова показала младшую дочь в ее день рождения

11:51

Народные средства от муравьев в доме: убойный лайфхак дает 100%-ный результат

11:50

Каверзная головоломка: одна из женщин - мама мальчика, нужно угадать за 7 секунд

11:49

"Решается судьба войны": Туск сделал важное заявление о блокировании границы с Украиной

11:05

Исчезнут даже самые маленькие частицы: как убрать разбитое стекло - нужна 1 вещь

10:50

Китайский гороскоп на завтра 20 апреля: Крысы - будьте осторожны, Драконам - расходы

10:50

Ослабит возможности РФ атаковать Украину: в Воздушных силах прокомментировали сбитие Ту-22М3

10:45

Самолет Ту-22МЗ сбили на расстоянии 300 км от Украины: в ГУР раскрыли деталиВидео

10:37

Добивают лежачего: почему стереотипы о переселенцах - все еще нормамнение

10:24

Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять