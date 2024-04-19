Netflix сообщил, на каком сезоне закончится сериал "Ведьмак"

Сейчас начаты съемки четвертого сезона "Ведьмака", в котором главную роль вместо Генри Кавилла играет Лиам Хемсворт

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Как заявляют в Netflix, всего в сериале "Ведьмак" будет пять сезонов / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Стриминговый сервис Netflix объявил, что фэнтези-сериал "Ведьмак" (экранизация серии популярных романов польского писателя Анжея Сапковского) закончится на пятом сезоне. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

В четвертом сезоне сериала, работа над которым стартовала на днях, британца Генри Кавилла в главной роли сменит австралиец Лиам Хемсворт.

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Кто такой Генри Кавилл? Гени Кавилл - британский актер кино и сериалов. Наиболее известен исполнением роли Супермена в серии супергеройских фильмов DC. Также сыграл в сериалах "Тюдоры" и "Ведьмак". Самый сексуальный мужчна в мире по версии журнала Glamour, занял 3-е место в списке "100 самых сексуальных кинозвезд 2013 года" по версии журнала Empire. Обладатель "Золотой малины" (2017).

"С огромной гордостью мы начинаем съемки предпоследнего сезона "Ведьмака" со звездным актерским составом, включая несколько интересных новых персонажей во главе с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта из Ривии. Мы очень рады возможности довести книги Анджея Сапковского до эпического и удовлетворительного завершения. Это не было бы наше шоу, если бы мы не довели нашу семью персонажей до предела — следите за обновлениями, чтобы узнать, чем закончится эта история", – заявила шоураннер сериала Лорен Хиссрич.

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