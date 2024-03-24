"Нет сил больше молчать": Лилия Ребрик раскрыла значение имени третьей дочери

Родители дали девочке звучное имя с глубоким подтекстом.

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Лилия Ребрик родила дочь - почему Ребрик назвала дочь Аделиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик 15 марта в третий раз стала мамой. В ее семье с танцором Андреем Диким появилась еще одна дочь. Девочке дали необычное имя Аделина.

В Сети, помимо поздравлений с рождением дочери, Ребрик получила и массу критику за выбор имени, дескать можно были дать девочке красивое украинское имя. Ведущая решила раскрыть секрет, почему ее третью дочь зовут именно так.

В своем блоге в Instagram она рассказала, что "Аделина" - имя составленное из фрагментов имен ее, мужа и двоих старших дочерей: А - Андрей, Де - Диана, Ли - Лилия, На - Полина.

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"Для всех, кто так тяжело переживает, что имя нашей третьей дочери Аделина. Нет сил больше молчать. Виноваты, конечно, что не посоветовались со всеми подписчиками, а выбрали имя ребенку семьей. "… Так багато на світі горя, Люди, будьте взаємно красивими!" - с юмором написала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик родила дочь - почему Ребрик назвала дочь Аделиной / instagram.com/liliia.rebrik

Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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