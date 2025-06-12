"Нервы уже не выдерживали": Ирина Федишин в Польше с ноги снесла дверь

Кратко:
- Перед концертом в Катовице с Ириной Федишин произошла неприятность
- Выпутываться из нее звезде пришлось при помощи грубой силы
Украинская певица Ирина Федишин поделилась любопытной историей о своей гастрольной жизни, которая не всегда протекает гладко. К примеру, перед недавним концертом в Катовице, Польша, артистка ночью практически не спала из-за неловкой ситуации в ванной комнате.
В своем блоге в Instagram Федишин рассказала, что ночью с мужем и сыном заселялась в арендованные апартаменты. Процесс оказался весьма сложным: два специализированных приложения, верификация и очень много нервов - и к половине половине четвертого утра певица все же попала в жилище.
"Были в Катовице приключения. Заселились в апартаменты... Сначала долго их искали и разбирались, как заселиться. Ведь в Европе очень часто бесконтактное заселение. Ты бронируешь через сайт, оплачиваешь, и тебе присылают всю информацию: точный адрес, где находятся ключи, как их найти, и все пароли. И это целый квест. В общем, на это у нас ушел час времени. Заселились мы в 03:30 ночи", - говорит артистка.
Увы, на этом приключения Ирины не закончились. Позже она пошла в ванную комнату. Двери заклинило, и выйти оттуда Федишин смогла лишь после того как выбила дверь ногой: "Я пошла в ванную, и двери заклинили и просто решили не открываться. Я уже думала, что это опять надо через приложение зайти в телефоне и открыть те двери, типа система "умный дом". Но нет, мне пришлось их выламывать. Причем самой выламывая их на другую сторону, это уже 04:00 утра".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о состоянии Нади Дорофеевой после недавней госпитализации. Украинская певица отметила, что из-за стресса у нее образовался ряд проблем с физическим и ментальным здоровьем.
Также жених Леси Никитюк, украинский военный Дмитрий Бабчук, показал забавный подарок от ведущей, который он воспринял, несмотря на комичность, как признак настоящей любви.
Читайте также:
- Тяжелая операция уложила Мурата Налчаджиоглу на больничную койку - детали
- Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко впервые стала мамой
- "Мне стыдно, что я боялся": Melovin перенес операцию
Кто такая Ирина Федишин?
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред