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"Нервы уже не выдерживали": Ирина Федишин в Польше с ноги снесла дверь

Анна Подгорная
12 июня 2025, 22:09
168
Федишин рассказала эмоциональную историю о своих ночных приключениях.
Ирина Федишин
Ирина Федишин новости - певица объяснила, зачем выбивала двери в польской квартире / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Кратко:

  • Перед концертом в Катовице с Ириной Федишин произошла неприятность
  • Выпутываться из нее звезде пришлось при помощи грубой силы

Украинская певица Ирина Федишин поделилась любопытной историей о своей гастрольной жизни, которая не всегда протекает гладко. К примеру, перед недавним концертом в Катовице, Польша, артистка ночью практически не спала из-за неловкой ситуации в ванной комнате.

В своем блоге в Instagram Федишин рассказала, что ночью с мужем и сыном заселялась в арендованные апартаменты. Процесс оказался весьма сложным: два специализированных приложения, верификация и очень много нервов - и к половине половине четвертого утра певица все же попала в жилище.

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"Были в Катовице приключения. Заселились в апартаменты... Сначала долго их искали и разбирались, как заселиться. Ведь в Европе очень часто бесконтактное заселение. Ты бронируешь через сайт, оплачиваешь, и тебе присылают всю информацию: точный адрес, где находятся ключи, как их найти, и все пароли. И это целый квест. В общем, на это у нас ушел час времени. Заселились мы в 03:30 ночи", - говорит артистка.

Ирина Федишин с мужем и сыном
Ирина Федишин новости - певица объяснила, зачем выбивала двери в польской квартире / instagram.com/irynafedyshyn

Увы, на этом приключения Ирины не закончились. Позже она пошла в ванную комнату. Двери заклинило, и выйти оттуда Федишин смогла лишь после того как выбила дверь ногой: "Я пошла в ванную, и двери заклинили и просто решили не открываться. Я уже думала, что это опять надо через приложение зайти в телефоне и открыть те двери, типа система "умный дом". Но нет, мне пришлось их выламывать. Причем самой выламывая их на другую сторону, это уже 04:00 утра".

Ирина Федишин
Ирина Федишин новости - певица объяснила, зачем выбивала двери в польской квартире / instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин
Ирина Федишин новости - певица объяснила, зачем выбивала двери в польской квартире / instagram.com/irynafedyshyn

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Кто такая Ирина Федишин?

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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