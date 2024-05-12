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Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024

Мария Тупик
12 мая 2024, 01:46обновлено 12 мая, 02:49
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Кто отдал самый высокий балл Украине в финале Евровидения 2024.
Как голосовали за Украину на Евровидении 2024
Как голосовали за Украину на Евровидении 2024 / Коллаж Главред, фото Суспильне, eurovision.tv

В Швеции городе Мальмо завершился песенный конкурс Евровидение 2024.

Украину представляла alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри.

Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За свою страну голосовать было нельзя.

Как голосовали жюри разных стран Евровидения 2024 за Украину

  • Первые 12 баллов Украине отдала Чехия.
  • Вторые 12 баллов Украина получила от Молдовы.

После голосования всех членов жюри Украина оказалась на 5 месте.

Как голосовали за Украину члены жюри
Как голосовали за Украину члены жюри / скриншот с видео

Как голосовали телезрители за Украину на Евровидении 2024

Телезрители со всей Европы отдали Украине рекордные 307 баллов.

Как голосовали зрители за Украину
Как голосовали зрители за Украину / скриншот

Какое место заняла Украина на Евровидении 2024

По сумме баллов Украина заняла 3 место, пропустив перед собой лишь Хорватию и Швейцарию.

Стоит заметить, что букмекеры перед финалом Евровидения пророчили нам лишь 6 место.

Смотрите видео, как выступила Украина на Евровидении 2024:

Победителем Евровидения 2024 стала Швейцария

Швейцария выиграла Евровидение 2024
Швейцария выиграла Евровидение 2024 / скриншот

Финал Евровидения 2024 - все подробности

Финал Евовидения прошел со скандалом. Пророссийского участника Евровидения сняли с финала. За несколько часов до итогового концерта организаторы конкурса объявили о дискфалифиации.

Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil после своего выступления в финале Евровидения 2024 удивили весь мир заявлением прямо на сцене.

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