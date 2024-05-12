Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024

В Швеции городе Мальмо завершился песенный конкурс Евровидение 2024.
Украину представляла alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри.
Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За свою страну голосовать было нельзя.
Как голосовали жюри разных стран Евровидения 2024 за Украину
- Первые 12 баллов Украине отдала Чехия.
- Вторые 12 баллов Украина получила от Молдовы.
После голосования всех членов жюри Украина оказалась на 5 месте.
Как голосовали телезрители за Украину на Евровидении 2024
Телезрители со всей Европы отдали Украине рекордные 307 баллов.
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
По сумме баллов Украина заняла 3 место, пропустив перед собой лишь Хорватию и Швейцарию.
Стоит заметить, что букмекеры перед финалом Евровидения пророчили нам лишь 6 место.
Смотрите видео, как выступила Украина на Евровидении 2024:
Победителем Евровидения 2024 стала Швейцария
Финал Евровидения 2024 - все подробности
Финал Евовидения прошел со скандалом. Пророссийского участника Евровидения сняли с финала. За несколько часов до итогового концерта организаторы конкурса объявили о дискфалифиации.
Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil после своего выступления в финале Евровидения 2024 удивили весь мир заявлением прямо на сцене.
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