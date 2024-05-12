Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024

Кто отдал самый высокий балл Украине в финале Евровидения 2024.

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Как голосовали за Украину на Евровидении 2024 / Коллаж Главред, фото Суспильне, eurovision.tv

В Швеции городе Мальмо завершился песенный конкурс Евровидение 2024.

Украину представляла alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри.

Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За свою страну голосовать было нельзя.

Как голосовали жюри разных стран Евровидения 2024 за Украину

Первые 12 баллов Украине отдала Чехия.

Вторые 12 баллов Украина получила от Молдовы.

После голосования всех членов жюри Украина оказалась на 5 месте.

Как голосовали за Украину члены жюри / скриншот с видео

Как голосовали телезрители за Украину на Евровидении 2024

Телезрители со всей Европы отдали Украине рекордные 307 баллов.

Как голосовали зрители за Украину / скриншот

Какое место заняла Украина на Евровидении 2024

По сумме баллов Украина заняла 3 место, пропустив перед собой лишь Хорватию и Швейцарию.

Стоит заметить, что букмекеры перед финалом Евровидения пророчили нам лишь 6 место.

Смотрите видео, как выступила Украина на Евровидении 2024:

Победителем Евровидения 2024 стала Швейцария

Швейцария выиграла Евровидение 2024 / скриншот

Финал Евровидения 2024 - все подробности

Финал Евовидения прошел со скандалом. Пророссийского участника Евровидения сняли с финала. За несколько часов до итогового концерта организаторы конкурса объявили о дискфалифиации.

Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil после своего выступления в финале Евровидения 2024 удивили весь мир заявлением прямо на сцене.

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