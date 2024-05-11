Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса

Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil после своего выступления в финале Евровидения 2024 удивили весь мир.

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Евровидение 2024 - выступление Украины / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, euruvision.tv

Сегодня, 11 мая, в Швеции начался финал Евровидения 2024. Украина выступала под 2 конкурсным номером.

Представительницы Украины вложили максимум своих сил, чтобы достойно выступить.

Часть, когда на экране появились фосфорные снаряды, поразила зрителей всех зрителей. Артисток встречали мощными аплодисментами в зале.

Стоит отметить, что alyona alyona показала лучшую читку рэпа за все время. В выступление добавили больше эмоций.

Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil после своего выступления в финале Евровидения 2024 удивили весь мир.

В конце артистки сказали: "Peace and Freedom for Ukraine!" – "Мир и свободу Украины" чем взорвали всех зрителей Евровидения. В зале начали аплодировать и скандировать Украине.

Смотрите видео, что сказали alyona alyona и Jerry Heil после выступления на сцене:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

Как выступила Украина на Евровидении 2024:

Евровидение-2024 - последние новости

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и представляет Украину на Евровидении. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также стало известно, что пророссийского участника Евровидения сняли с финала. За несколько часов до итогового концерта организаторы конкурса объявили о дискфалифиации.

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