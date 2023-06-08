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Неожиданно: Ким Кардашьян рассказала, какая она в постели

Алена Кюпели
8 июня 2023, 20:34 обновлено 8 июня, 20:38
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Звезда телешоу Ким Кардашьян оказывается еще та скромница. И это - сюрприз для ее поклонников.
Ким Кардашьяи и ее постельные откровения
Ким Кардашьяи и ее постельные откровения / Instagram/kimkardashian

Американская знаменитость Ким Кардашьян удивительно скромна в спальне.

Звезда реалити-шоу, впервые прославившаяся своим секс-видео с Рэем Джей в 2003 году, призналась, что предпочитает не включать свет во время полового акта.

По информации Page Six, 42-летняя Кардашьян поделилась своей будуарной застенчивостью в эпизоде шоу "Кардашьяны" в четверг во время ужина со Скоттом Дисиком и обсуждения отношений певицы Шер с музыкальным руководителем Александром Эдвардсом, который на 40 лет моложе певицы.

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"Был отчет, который они разбирали на вечеринке", — воскликнула Ким в разговоре о теперь уже бывшей паре, которая рассталась в начале этого года.

"Может быть, она просто в безопасности или у нее выключен свет", — ответил 40-летний Дисик, на что Кардашьян со смехом сказала: "У меня сейчас почти всегда выключен свет!".

Западные журналисты тут же предположили, что Ким - скромница и даже в постели предпочитает делать все в темноте.

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