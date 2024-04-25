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Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу

Алена Кюпели
25 апреля 2024, 10:59
Александра Маслякова заменит другой российский комедийный актер.
Путинист Масляков лечится от онкологии
Путинист Масляков лечится от онкологии / Коллаж Главред, фото Википедия, Mash

Путинист и бессменный ведущий российского комедийного шоу КВН Александр Масляков отходит от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в лёгких.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, опухоль у ведущего нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

По данным канала, все это время 82-летнего ведущего наблюдают врачи, он проходит поддерживающее лечение. "Но сейчас жалоб на здоровье стало больше", - добавляет медиа.

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В СМИ уже разлетелась информация, что на смену Маслякову-старшему приходит другой комедиант - Дмитрий Хрусталев. Однако сын пропутинского ведущего эту информацию опровергает. По его словам, речь идет о временной замене.

Кто такой Александр Масляков

Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.

Александр Масляков старший - многолетний ведущий российского "Клуба веселых и находчивых" публично поддерживает президента террористической России. Он много лет подряд был его доверенным лицом на выборах.

Младший Масляков в свою очередь в 2023 году приехал на оккупированную Донетчину и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, где были концерты, был разрушенный российской армией Мариуполь.

Несмотря на выше указанное оба россиянина до сих пор не находятся под санкциями, пишет УНН.

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Напомним, ранее Селин Дион рассказала о своей борьбе в новом интервью Vogue France: она выглядела яркой, демонстрируя образ без бюстгальтера для одной из двух обложек в мае 2024 года. 56-летняя певица позировала топлесс под белой рубашкой на пуговицах от Balenciaga на первой версии обложки, прикрывая грудь одной рукой, сморщив губы и подняв другую руку вверх.

Ранее также украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.

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