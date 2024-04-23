Неизлечимо больная Селин Дион рассказала о борьбе с болезнью и показала свое тело

Канадская певица продолжает бороться со своим неизлечимым состоянием.

https://stars.glavred.info/neizlechimo-bolnaya-selin-dion-rasskazala-o-borbe-s-boleznyu-i-pokazala-svoe-telo-10559960.html Ссылка скопирована

Селин Дион позировала для Vogue / Коллаж Главред, фото Instagram/luxurylaw

Легендарная канадская певица Селин Дион, которая страдает от неизлечимого заболевания - синдрома ригидного человека, появилась на обложке глянца Vogue.

Селин Дион рассказала о своей борьбе в новом интервью Vogue France: она выглядела яркой, демонстрируя образ без бюстгальтера для одной из двух обложек в мае 2024 года.

56-летняя певица позировала топлесс под белой рубашкой на пуговицах от Balenciaga на первой версии обложки, прикрывая грудь одной рукой, сморщив губы и подняв другую руку вверх.

видео дня

"Я не победила эту болезнь, поскольку она все еще во мне и всегда будет. Я надеюсь, что мы найдём чудо, способ вылечить это с помощью научных исследований, но сейчас мне нужно научиться с этим жить", - говорила певица во время интервью.

Дион продолжила, что каждую неделю она проходит пять дней интенсивной "спортивной, физической и голосовой терапии".

Кто такая Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

"Либо я тренируюсь как спортсмен и работаю очень усердно, либо отключаюсь, и все кончено, я остаюсь дома, слушаю свои песни, стою перед зеркалом и пою себе", — сказал Дион.

Больше фото можно посмотреть тут

Болезнь Селин Дион

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред