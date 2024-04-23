Неизлечимо больная Селин Дион рассказала о борьбе с болезнью и показала свое тело

Легендарная канадская певица Селин Дион, которая страдает от неизлечимого заболевания - синдрома ригидного человека, появилась на обложке глянца Vogue.
Селин Дион рассказала о своей борьбе в новом интервью Vogue France: она выглядела яркой, демонстрируя образ без бюстгальтера для одной из двух обложек в мае 2024 года.
56-летняя певица позировала топлесс под белой рубашкой на пуговицах от Balenciaga на первой версии обложки, прикрывая грудь одной рукой, сморщив губы и подняв другую руку вверх.
"Я не победила эту болезнь, поскольку она все еще во мне и всегда будет. Я надеюсь, что мы найдём чудо, способ вылечить это с помощью научных исследований, но сейчас мне нужно научиться с этим жить", - говорила певица во время интервью.
Дион продолжила, что каждую неделю она проходит пять дней интенсивной "спортивной, физической и голосовой терапии".
Кто такая Селин Дион
Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.
Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.
"Либо я тренируюсь как спортсмен и работаю очень усердно, либо отключаюсь, и все кончено, я остаюсь дома, слушаю свои песни, стою перед зеркалом и пою себе", — сказал Дион.
Больше фото можно посмотреть тут
Болезнь Селин Дион
Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.
Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.
Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.
Вас также может заинтересовать:
- Стало известно, почему Кейт Миддлтон не сообщила новость о болезни принцу Гарри и Меган
- У Кейт Миддлтон рак: стало известно, на какой стадии нашли болезнь
- Кома и мучительная летальная болезнь: росСМИ раскрыли страшный диагноз Кадырова
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред