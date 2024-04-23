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Неизлечимо больная Селин Дион рассказала о борьбе с болезнью и показала свое тело

Алена Кюпели
23 апреля 2024, 15:15
Канадская певица продолжает бороться со своим неизлечимым состоянием.
Селин Дион позировала для Vogue
Селин Дион позировала для Vogue / Коллаж Главред, фото Instagram/luxurylaw

Легендарная канадская певица Селин Дион, которая страдает от неизлечимого заболевания - синдрома ригидного человека, появилась на обложке глянца Vogue.

Селин Дион рассказала о своей борьбе в новом интервью Vogue France: она выглядела яркой, демонстрируя образ без бюстгальтера для одной из двух обложек в мае 2024 года.

56-летняя певица позировала топлесс под белой рубашкой на пуговицах от Balenciaga на первой версии обложки, прикрывая грудь одной рукой, сморщив губы и подняв другую руку вверх.

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"Я не победила эту болезнь, поскольку она все еще во мне и всегда будет. Я надеюсь, что мы найдём чудо, способ вылечить это с помощью научных исследований, но сейчас мне нужно научиться с этим жить", - говорила певица во время интервью.

Дион продолжила, что каждую неделю она проходит пять дней интенсивной "спортивной, физической и голосовой терапии".

Кто такая Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

"Либо я тренируюсь как спортсмен и работаю очень усердно, либо отключаюсь, и все кончено, я остаюсь дома, слушаю свои песни, стою перед зеркалом и пою себе", — сказал Дион.

Больше фото можно посмотреть тут

Болезнь Селин Дион

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

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