Необычное совпадение: Данилко проговорился, как зовут внучку Инны Белоконь

В апреле у Инны Белоконь, украинской актрисы, которая играет маму Верки Сердючки Инну Адольфовну, родилась внучка. Мама малышки, дочь артистки Яна, скрывает лицо девочки и ее имя.
О последнем случайно проговорился Андрей Данилко - музыканту, по всей видимости, тоже удается понянчится с карапузом. Про внучку Белоконь он в интервью для LTV Ziņu dienests рассказывал в контексте войны, но случайно озвучил тайну младенца - родители назвали ее Вероникой.
"У нашей Инны, которая играет Сердючкину маму – она стала бабушкой, у нее родилась внучка. Вероника. И смотришь на этого ребенка и думаешь: "А это ребенок войны", - поделился эмоциями Данилко.
При этом артист отметил, что ему отрадно видеть, что даже в такие темные для нашей страны времена рождаются новые семьи и дети. Сам же он спасается от тоски ярким чувством юмора, которое в свое время принесло артисту всенародную любовь.
Кто такой Андрей Данилко?
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
Кто такая Инна Белоконь?
Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.
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