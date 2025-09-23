Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

"Немножко с разбитым сердцем": солистка KAZKA сделала признание о личной жизни

Кристина Трохимчук
23 сентября 2025, 05:48
44
Певица Александра Зарицкая рассказала о драме в отношениях с женихом.
Александра Зарицкая
Александра Зарицкая рассказала об отношениях с женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, kazka.band

Вы узнаете:

  • Александра Зарицкая рассказала об отношениях с женихом
  • Что вызывает слезы у солистки KAZKA

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая откровенно рассказала об отношениях со своим женихом Павлом Тараненко. Украинский музыкант сделал предложение певице еще в 2023 году, однако свадьбу пара пока не сыграла. Зарицкая рассказала, в каких они сейчас отношениях в интервью проекту "ТУР Зірками".

Зарицкая призналась, что считает их пятилетние отношения с Павлом идеальными. В то же время, как творческому человеку, ей всегда нужна определенная драма для вдохновения.

видео дня

"Мне кажется, очень правильные слова от великих артистов о том, что артист всегда должен быть немножко влюблен, немножко с разбитым сердцем. Это очень вдохновляет. У меня с моим Павлом, скоро 5 лет, все идеально. Поэтому я иногда сама надумываю себе какие-то истории, какие-то драмы", - призналась Зарицкая.

Александра Зарицкая
Александра Зарицкая рассказала о личной жизни / фото: instagram.com, kazka.band

Певица также признала, что очень сентиментальна: иногда ей трудно выдержать даже несколько дней без любимого, и тогда она может расплакаться.

"Когда мы не видимся несколько дней или как это было 1,5 месяца, то я только начинаю о нем думать - я плачу. Вообще я очень сентиментальный человек. У нас все хорошо, но я люблю придумывать", - рассказала Александра Зарицкая.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская музыкальная группа KAZKA хочет вернуться на Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение. Об этом рассказала солистка группы Александра Зарицкая, отметив, что группа уже ищет песню для заявки.

Также солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась новым фото, где похвасталась потрясающим результатом похудения. Она рассказала поклонникам, что похудела на 10 килограмм и вызвала восхищение фанатов своей фигурой.

Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Группа Kazka Александра Зарицкая новости шоу бизнеса
