"Ему стало хуже": заслуженный артист Украины столкнулся с тяжелой болезнью

Актера Дмитрия Завадского срочно госпитализировали.

Дмитрий Завадский оказался в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Завадский

Заслуженный артист Украины Дмитрий Завадский попал в больницу

Какой диагноз поставили известному актеру

Заслуженный артист Украины, актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Завадский внезапно попал в больницу. Коллега актера Павел Скороходько сообщил в Facebook, что у Завадского подозрение на инсульт.

По словам Скороходько, врачам долгое время не удавалось стабилизировать состояние актера, из-за чего оно ухудшалось.

"Актер театра им. Ивана Франко, гений дубляжа Дмитрий Завадский в больнице. По состоянию на первую половину дня, у него было подозрение на инсульт. Только что стало известно, что ему стало хуже. К сожалению, точного диагноза, как и его текущего состояния, я не знаю", - рассказал Павел.

Дмитрий Завадский госпитализирован з подозрением на инсульт / фото: facebook.com, Дмитрий Завадский

Актриса Антонина Хижняк, известная по сериалу "Спіймати Кайдаша", уточнила детали относительно состояния Завадского. Она подтвердила, что у актера случился инсульт, и призвала помочь собрать средства на лечение.

"Этот голос вы слышите в каждом фильме, мультике, сериале. Дмитрий Завадский - легенда украинского дубляжа и талантливый актер. К сожалению, у него случился инсульт. Дубляжным сообществом мы собираем средства на лечение и очень просим поддержки для нашего коллеги", - написала в своем Instagram артистка.

Антонина Хижняк попросила о помощи для Дмитрия Завадского / фото: instagram.com, Антонина Хижняк

О персоне: Дмитрий Завадский Дмитрий Завадский - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2017), сообщает Википедия. Окончил Драматическую студию Ивана Франко по специальности "режиссура". Актер Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Работает в дубляже с 1996 года. Озвучил сотни ролей на украинском и русском для студий и телеканалов "1+1", "Le Doyen", "Пилот", "Постмодерн" и других.

