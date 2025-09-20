Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

Гоша Куценко оказался в тюрьме и рассказал об этом росСМИ.

Гоша Куценко оказался в тюрьме/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/goshakutsenko_official

Кратко:

Что случилось с Гошей Куценко

Почему он оказался в тюрьме

Российский актер Гоша Куценко, у которого в машине несколько месяцев назад нашли труп женщины, побывал в российской тюрьме.

Как пишут пропагандисты РФ, Куценко таким образом вживался в новую роль героя, который 20 лет был оторван от социума, отбывая наказание в тюрьме.

Ради достоверного воплощения образа бывшего заключенного актер вдохновлялся своим другом — алкоголиком Михаилом Ефремовым, который и сам не так давно вышел из тюрьмы, где сидел за убийство человека.

Гоша Куценко побывал в тюрьме/ Instagram

"Он — вышедший из тюрьмы замкнутый человек. Вот кто он. Год назад я ездил к Мише Ефремову в тюрьму. И мы с Пашкой говорили об этом. Он говорит: ''Что ты увидел в Мише? '' Я говорю: ''Я увидел очень ясные глаза''. Говорит, глаза я украл у Миши. Он гениальный человек. Я знаю, он перенес, он все переварил в своей душе. Я видел его глаза. Поэтому… Люди всегда что-то говорят. У него все будет отлично, поверьте, он будет играть как Бог. Эта трагедия, которая случилась, он все это искупил", — заявил россиянин Гоша Куценко.

О персоне: Гоша Куценко Юрий Георгиевич Куценко (актерский псевдоним: Гоша Куценко) - российский актер, сценарист, режиссер, исполнитель песен. Родился 20 мая 1967 года в городе Запорожье. Расцвет его популярности пришелся на 2000-е годы. В 2013 году стал Заслуженным артистом страны-агрессора России.

