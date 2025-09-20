Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

Алена Кюпели
20 сентября 2025, 22:26
72
Гоша Куценко оказался в тюрьме и рассказал об этом росСМИ.
Гоша Куценко
Гоша Куценко оказался в тюрьме/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/goshakutsenko_official

Кратко:

  • Что случилось с Гошей Куценко
  • Почему он оказался в тюрьме

Российский актер Гоша Куценко, у которого в машине несколько месяцев назад нашли труп женщины, побывал в российской тюрьме.

Как пишут пропагандисты РФ, Куценко таким образом вживался в новую роль героя, который 20 лет был оторван от социума, отбывая наказание в тюрьме.

видео дня

Ради достоверного воплощения образа бывшего заключенного актер вдохновлялся своим другом — алкоголиком Михаилом Ефремовым, который и сам не так давно вышел из тюрьмы, где сидел за убийство человека.

Гоша Куценко
Гоша Куценко побывал в тюрьме/ Instagram

"Он — вышедший из тюрьмы замкнутый человек. Вот кто он. Год назад я ездил к Мише Ефремову в тюрьму. И мы с Пашкой говорили об этом. Он говорит: ''Что ты увидел в Мише? '' Я говорю: ''Я увидел очень ясные глаза''. Говорит, глаза я украл у Миши. Он гениальный человек. Я знаю, он перенес, он все переварил в своей душе. Я видел его глаза. Поэтому… Люди всегда что-то говорят. У него все будет отлично, поверьте, он будет играть как Бог. Эта трагедия, которая случилась, он все это искупил", — заявил россиянин Гоша Куценко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, в Сети появилось фото Софии Ротару с поклонником, который показал, как она выглядит вблизи без обработки снимка. Судя по подписи публикации, кадр был сделан 22 августа в Киеве.

А также Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Также она подчеркнула, что имела билет на концерт артиста, но не смогла присутствовать из-за болезни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Гоша Куценко

Юрий Георгиевич Куценко (актерский псевдоним: Гоша Куценко) - российский актер, сценарист, режиссер, исполнитель песен. Родился 20 мая 1967 года в городе Запорожье. Расцвет его популярности пришелся на 2000-е годы. В 2013 году стал Заслуженным артистом страны-агрессора России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Гоша Куценко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

22:17Война
Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

21:21Украина
В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"

20:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

Последние новости

22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

Реклама
19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

19:02

Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

18:53

США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters

18:10

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

17:38

"Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой

17:37

Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

17:23

Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

17:06

Нумерологи назвали даты рождения мужчин, которые любят спорить с женами

16:59

"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

16:49

Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

16:43

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

Реклама
16:22

Евро по 55: экономист спрогнозировал, когда валюта "взлетит" до этой отметки

16:11

"На Москву": Ющенко раскрыл сценарий победы Украины в войнеВидео

15:57

Солнце "проснулось": на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури

15:20

Уже не футбол: после дисквалификации Мудрик готовится к новой карьере в спорте

15:16

Можно ли замораживать картофель: сырой, вареный или в виде пюре

15:15

Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

15:01

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

14:52

Мгновенное чудо: одно простое движение превращает яичницу в кулинарный шедеврВидео

14:28

Необычный способ стирки: назван лайфхак для чистоты и свежести кепок и шляпВидео

14:26

Украинские военные уже зачищают центр города: где ВСУ имеют хорошие успехи

14:22

"Навсегда сохраню": сын Елены Кравец встретился с легендой украинского футболаВидео

14:02

"Адские тарифы" Трампа: появился прогноз мощного удара по РоссииВидео

13:46

Где ошибка на рисунке семейного ужина: только самые внимательные найдут ее за 11 секунд

13:41

"Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны

13:34

"Будет бейби-бум": муж Елены Мозговой раскрыл планы на пополнение в семье

12:53

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:52

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

12:28

Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

12:15

Сказал лишь несколько слов: Никитюк раскрыла щемящий момент с отцом ребенка

12:07

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблемаВидео

Реклама
12:03

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

11:54

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал целиВидео

11:08

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

11:03

На соловьином языке: Максим Галкин удивил исполнением известных украинских хитовВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

10:48

Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище: священник ответилВидео

10:21

Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

10:06

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

10:00

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

09:50

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять