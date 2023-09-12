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Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

Анна Подгорная
12 сентября 2023, 23:14 обновлено 12 сентября, 23:19
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На сцену пропагандистского концерта он вышел с главными артистами-путинистами страны на болотах.
Гоша Куценко
Гоша Куценко выступил перед оккупантами на Донбассе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/goshakutsenko_official

Российский актер Гоша Куценко родился в Запорожье. В детстве с семьей перебрался во Львов, где закончил школу и получал высшее образование. 24 февраля 2022 года на своей странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором вспомнил про свои корни. "Ум не понимает, что происходит. Сердце обливается кровью. Там, где сейчас идет война, я там родился и вырос. Мне очень больно", - сказал Куценко.

После этого он замолчал на полтора года, занимаясь привычным творчеством и успешно игнорируя войну в Украине. Его записали в условных "молчунов", однако кровавые рубли для Куценко оказались куда заманчивее.

Актер выступил на псевдопатриотическом мероприятии в оккупированной Донецкой области, в мемориальном комплексе "Саур-Могила". На концерте, посвященном "80-й годовщине со Дня освобождения Донбасса", Гоша Куценко выступил на одной сцене с самыми закоренелыми путинскими прихвостнями, которые бьются в экстазе от мыслей про убийство украинцев - Григорием Лепсом, Дмитрием Дюжевым, Родионом Газмановым и пр.

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Актер, у которого, очевидно, сердце больше не обливается кровью, прочитал стихотворение "Земли потрескавшейся корка" русского поэта Константина Ваншенкина. На заднем фоне на большом экране показывали видеоряд с солдатами-оккупантами на украинской земле.

Гоша Куценко
Гоша Куценко выступил перед оккупантами на Донбассе / Скриншот
Гоша Куценко
Гоша Куценко выступил перед оккупантами на Донбассе / скриншот

Ранее экс-звезды "КВН" приехали на Донбасс и выдали пропаганду об оккупантах - Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов до этого старались хранить молчание про войну в Украине.

На этом же мероприятии выступил путинист Дюжев - в неадеквате, с перекошенным лицом и в измененном сознании он озвучил отборный пропагандистский бред.

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