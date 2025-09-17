"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

Кратко:
- Свадьба состоялась в начале лета в Европе в узком кругу
- Невеста выглядела элегантно в простом платье, а Киану был взволнован
Голливудский актер Киану Ривз женился на американской художнице Александре Грант. Об этом сообщило издание RadarOnline со ссылкой на источники, близкие к паре.
По словам инсайдера, свадьба состоялась в начале лета в Европе в узком кругу. Церемония была максимально камерной и конфиденциальной, так как оба ценят приватность.
"Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то только для себя. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение тихой тайны идеально им подходит" - отметило источник.
В фан-странице актера в Instagram, свадьбу описали, как тихую и полную любви.
"Это казалось естественным и реальным, как нечто, что действительно отражало их сущность как пары", - поделился один из гостей.
Александра выглядела элегантно в простом платье, в то время как Киану, известный своей скромностью и кротостью, был взволнован, увидев, как она идёт к алтарю.
"Они настоящие партнеры. Их любовь глубока, но в то же время проста. Эта свадьба была не о внимании. Речь шла о том, чтобы они пообещали друг другу совместную жизнь", - рассказал друг молодоженов.
Известно, что Ривз и Грант вместе с 2019 года. Хотя у актера были отношения и раньше, официально он не был женат. Александра Грант – 52-летняя художница, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Она родилась в семье преподавателей, а после развода родителей осталась с мамой. Грант часто путешествовала с матерью, поэтому познакомилась с разными культурами и выучила иностранные языки. Картины художницы выставляют в галереях Лос-Анджелеса, Парижа и Нью-Йорка. Работы Александры Грант довольно яркие и эффектные.
Напомним, в 90-х Киану ожидал ребенка с актрисой Дженнифер Сейм, однако девочка родилась мертвой. Позже пара рассталась, а сама Дженнифер трагически погибла в автокатастрофе.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что новая возлюбленная Александра Пономарева засветилась на концерте певца. Ему приписывают роман с его концертным директором, младшей на 17 лет.
Также в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова, который в последнее время исчез из информационного пространства. На свежих снимках заметно, как сильно изменилась его внешность за последнее время.
Читайте также:
- Убийство украинки в США: американский рэпер посвятил клип девушке
- Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом
- "Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой
Кто такой Киану Ривз?
Киану Ривз - канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица" (1999—2021) и "Джон Уик" (с 2014), а также в фильмах "Мой личный штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Скорость" (1994), "Адвокат дьявола" (1997), "Константин: Повелитель тьмы" (2005) и "47 ронинов" (2013). Является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред