"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

Свадьба состоялась в начале лета в Европе в узком кругу

Невеста выглядела элегантно в простом платье, а Киану был взволнован

Голливудский актер Киану Ривз женился на американской художнице Александре Грант. Об этом сообщило издание RadarOnline со ссылкой на источники, близкие к паре.

По словам инсайдера, свадьба состоялась в начале лета в Европе в узком кругу. Церемония была максимально камерной и конфиденциальной, так как оба ценят приватность.

"Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то только для себя. Киану и Александра ценят свою конфиденциальность, поэтому сохранение тихой тайны идеально им подходит" - отметило источник.

В фан-странице актера в Instagram, свадьбу описали, как тихую и полную любви.

"Это казалось естественным и реальным, как нечто, что действительно отражало их сущность как пары", - поделился один из гостей.

Александра выглядела элегантно в простом платье, в то время как Киану, известный своей скромностью и кротостью, был взволнован, увидев, как она идёт к алтарю.

"Они настоящие партнеры. Их любовь глубока, но в то же время проста. Эта свадьба была не о внимании. Речь шла о том, чтобы они пообещали друг другу совместную жизнь", - рассказал друг молодоженов.

Известно, что Ривз и Грант вместе с 2019 года. Хотя у актера были отношения и раньше, официально он не был женат. Александра Грант – 52-летняя художница, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Она родилась в семье преподавателей, а после развода родителей осталась с мамой. Грант часто путешествовала с матерью, поэтому познакомилась с разными культурами и выучила иностранные языки. Картины художницы выставляют в галереях Лос-Анджелеса, Парижа и Нью-Йорка. Работы Александры Грант довольно яркие и эффектные.

Напомним, в 90-х Киану ожидал ребенка с актрисой Дженнифер Сейм, однако девочка родилась мертвой. Позже пара рассталась, а сама Дженнифер трагически погибла в автокатастрофе.

