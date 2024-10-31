Солистка KAZKA похудела на ошеломительные 10 кг и показала фото

Артистка опубликовала фото, как тренируется и похвасталась своим результатом.

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Зарицкая продолжает работать над собой / коллаж фото УНИАН

Вы узнаете:

Как выглядит после похудения Зарицкая

Что она делает, чтобы похудеть

Какие упражнения использует

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась новым фото, где похвасталась ошеломительным результатом похудения.

На своей странице в Instagram, артистка опубликовала фото, как тренируется и похвасталась своим результатом. "А у кого-то минус 10, кстати", - поделилась хорошими новостями она.

видео дня

Зарицкая похудела на 10 килограмм / Скриншот Instagram/kazka.band

К слову, даже на видео в спортивной форме видно, на сколько похудела артистка и как ей это идет. Кроме того, в сториз можно увидеть, как она работает и как это тяжело. В частности, она делала выпады с весом, упражнения на руки и на спину.

Кто такая Александра Зарицкая? Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".

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Напомним, как ранее писал Главред, в июне 2024 года должна была состояться свадьба солистки группы Kazka Александры Зарицкой и ее бойфренда, музыканта Павла Тараненко. Однако церемония не состоялась, а артистка объявила, что отменяет свадьбу.

Также скандальная актриса и модель Лиза Василенко, Лола из "Школы", рассказала про неизлечимую болезнь, с которой она теперь учится гармонично сосуществовать.

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