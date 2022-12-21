Неизлечимо больной Брюс Уиллис впервые станет дедушкой

Старшая дочь из клана Уиллис-Мур находится на последних сроках беременности.

Румер Уиллис и Дерек Ричард Томас впервые станут родителями / instagram.com/rumerwillis

Американская актриса и старшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис беременна первенцем. Об этом 34-летняя артистка заявила на своей странице в Instagram.

Румер и ее бойфренд, музыкант Дерек Ричард Томас, опубликовали фотографии, на которых актриса красуется с внушительным животиком, а будущий отец счастливо его обнимает.

Томас и Уиллис вместе с 2020 года. Для обоих артистов это будет первый ребенок, имя и пол которого пока держат в секрете. Стоит отметить, что этот малыш - первый в клане актеров Уиллис-Мур: 67-летний Брюс Уиллис и 60-летняя Деми Мур впервые станут бабушкой и дедушкой.

"Солдат Джейн" уже выразила свою радость по этому поводу - сделала репост беременных фото Румер в Instagram с подписью: "Вступаю в горячую эру сумасшедшей бабушки!"

Эмма Хеминг, жена Брюса Уиллиса, от его лица также выразила свой восторг по поводу беременности Румер: "Новости про ребенка - это счастливые новости!!! Мы в восторге!"

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна впервые показала лицо своего сына, которого родила в мае 2022 года. Как артистка назвала малыша от репера ASAP Rocky она пока хранит в секрете.

Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.

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