Недалекий пропутинский стрингоносец Тарзан обиделся на санкции и обратился к президенту Зеленскому

Сергей Глушко даже написал стихотворение, чтобы подчеркнуть, как ему безразличный санкции.

Тарзан отреагировал на санкции, которые ввели против него в Украине / instagram.com/tarzan___official

Пропутинский стриптизер Тарзан, он же Сергей Глушко, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину со смаком обсуждает убийства украинцев и с азартом пересказывает весь пропагандистский бред, который распространяют росСМИ.

За свой длинный язык Глушко был включен в новый санкционный список против российских деятелей искусства. И хоть престарелый стриптизер бахвалится, что его это ни капельки не задевает, на своей странице в Instagram он написал обиженное стихотворение с претензией на остроумие.

В нем он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с пустыми угрозами.

Иронично, но его в комментариях захейтили его же поклонники - из-за невысокого интеллекта Глушко, многие так и не поняли, к какому именно Владимиру, Зеленскому или путину, предъявил свои претензии стрингоносец.

Также Глушко не понял, почему же он попал в список лиц, которых запрещают в Украине. Он считает, что все дело в его карьере стриптизера.

Тарзан отреагировал на санкции, которые ввели против него в Украине / instagram.com/tarzan___official

Санкции против российских звезд

7 января на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Российским артистам запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

Санкции против всех будут действовать 10 лет.

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Другие новости: