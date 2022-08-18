Не все так гладко: чем Арсен Мирзоян "задолбал" Тоню Матвиенко до войны

Тоня Матвиенко рассказала, как чуть не ушла от Мирзояна перед войной / instagram.com/tonya_matvienko

Полномасштабная война в Украине разрушила множество семей: пары расходятся, потому что сил сопротивляться стрессу и боли останется совсем немного.

Однако звездная семья певцов Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна наоборот - переживает ренессанс отношений. Об этом рассказала сама артистка в интервью для ЖВЛ.

Матвиенко выехала из Украины в конце февраля, а вернулась в Киев лишь в начале августа. Отношения на расстоянии укрепили ее брак с Мирзояном, а редкие встречи, которые у них были, казались певице настоящим сокровищем.

"Настолько были волнительны эти встречи, будто я первый раз шла на свидание. Труднее всего было не встретиться, а понимать в конце, что это ненадолго, и снова отпустить. У меня как разрыв сердца, такое отчаяние, такое одиночество наступает", - со слезами на глазах вспоминает Тоня.

Однако этой идиллии могло и не быть: Матвиенко хоть и опровергла слухи о вероятном разводе с мужем-певцом, все же призналась, что до войны у них были серьезные проблемы в отношениях.

"Были моменты, которые мне все это время не нравились, потом я повзрослела. В какой-то момент меня задрало все, сказала: "Я так не могу". И написала ему все, что мне не нравится. Он тогда понял, что я не шучу и наконец-то меня услышал. И мне так легко стало", - рассказывает певица. Правда, в подробности "моментов" она посвящать не стала.

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