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"Не все мужчины должны идти воевать": Слава Демин публично высказался о мобилизации

Дмитрий Видоменко
18 июня 2024, 15:40
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Шоумен Слава Демин читает, что не все мужчины должны уйти на войну - мол, есть профессии в которых не так легко заменить мужчину на женщину.
Демин, мобилизация
Демин считает. что есть сферы жизни, в которых без работы мужчин не обойтись / коллаж Главред, фото УНИАН

Радиоведущий и шоумен Слава Демин публично высказался в духе ‒ мол, отнюдь не все украинские мужчины должны идти на фронт. Об этом он заявил в интервью порталу Іnformator.

В частности, Демин объяснил, что поддерживает бронирование мужчин от службы в армии, если действительно в сфере, в которой они работают, действительно требуются люди мужского пола.

"Например, я недавно прочитал, что появилась первая женщина машинистка в киевском метро. До этого были только мужчины. Но это невозможно, чтобы сейчас взять забрать оттуда всех мужчин и посадить девушек. Нужно время, чтобы их научить, а это не полгода, а год минимум", — сказал Демин.

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Кроме того, шоумен заявил, что не поддерживает идею мобилизации спасателей из ГСЧС. Ведь, по его мнению, это узкоспециализированные специалисты, ведь они выполняют очень важную работу. Аналогично должны на месте оставаться и медики.

Далее, Демин признался, что уже несколько раз ходил в ТЦК и СП по месту регистрации, однако так и не обновил свои военно-учетные данные ‒ якобы из-за больших очередей. А у него, сказал ведущий, не возможности потратить три-четыре часа в очередях.

"У меня много делать, поэтому решил позже это сделать. Время еще есть, когда я смогу обновить эти данные", — подытожил Демин.

Кто такой Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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