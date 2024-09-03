Не узнал никто: что случилось со звездой сериала "Сваты" - детали

Российская актриса и звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева, которая предпочитает молчать о страшных преступлениях российских оккупантов в Украине, но все же поддержала незаконную аннексию Крыма, начала очень редко появляться на людях.
Как сообщают росСМИ, артистка все же на днях показалась на одном из российских светских мероприятих и удивила своим видом. Пользователи сети отметили, что молчунья "уже не та" и некоторые даже не узнали ее.
В последние годы Артемьева не только сильно укоротила прическу, но еще и перестала красить волосы и поэтому выглядит старше своих лет. Актриса позировала с поседевшими волосами, в длинной розовой рубашке и очках в черной оправе.
Кто такая Людмила Артемьева?
Людмила Артемьева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка России (1997).
Активный сторонник организации "Возрождение. Золотой Век", характеризующейся рядом экспертов, как тоталитарная секта.
В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией. В 2016 году ей был запрещён въезд на территорию Украины на три года в связи с посещением Крыма.
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