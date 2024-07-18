Не только Шварценеггер: Макконахи планирует уйти из кино в большую политику

Мэттью Макконахи уже давно вынашивает идею стать губернатором родного штата.

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Мэттью Макконахи новости - Мэттью Макконахи планирует уйти в политику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Голливудская звезда Мэттью Макконахи уже попробовал себя во многих сферах - он построил успешную актерскую карьеру, пишет книги, выпускает текилу под собственным брендом. Теперь Макконахи решил покорить политику, в связи с чем ему, вероятней всего, придется оставить актерство.

Об этом сообщает издание The Economic Times с отсылкой на АР. На днях артист принял участие в летней встрече Национальной ассоциации губернаторов-2024, которая прошла в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

В рамках мероприятия Макконахи побеседовал с губернатором Нью-Джерси Филом Мерфи, демократом. Во время их общения актер признался, что думает о переходе в политику, однако на данный момент, как и предыдущие шесть лет, он постигает азы этой деятельности.

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Стоит отметить, что это - не первая попытка Макконахи покорить большую политику. В 2022 году он планировал баллотироваться на пост губернатора родного штата Техас. Одной из основных точек его программы было ужесточение правил приобретения и использования огнестрельного оружия.

Кто такой Мэттью Макконахи Мэттью Макконахи - американский актёр и продюсер. По данным Википедии, поначалу зарекомендовав себя как актёр, в основном, комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешёл к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены".

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