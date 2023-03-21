"Не такие мы друзья, как прежде": Positiff откровенно признался, что испортило его дружбу с Потапом

Алексей Завгородний назвал причину, по которой он и Потапенко стали общаться раз в месяц.

Positiff рассказал, почему испортилась его дружба с Потапом / instagram.com/positiff

Украинский музыкант Алексей Завгородний (сценический псевдоним - Positiff) знаком с продюсером и музыкантом Алексеем Потапенко (Потап) более 20 лет. Все это время их связывала близкая дружба, которая, однако, пошатнулась за последний год.

Про испорченные отношения между артистами ходят разные слухи, которые Позитив решил развеять самостоятельно, чтобы избежать домыслов. В интервью для YouTube-канала "Розмова" музыкант выразил свое мнение о том, почему его отношения с Потапом стали натянутыми.

Так Позитив отмечает, что у него не было конфликта с продюсером и сейчас нет причин разговаривать с ним сквозь зубы. Тем не менее холодок пробежал между ними тогда, когда началась полномасштабная война в Украине: Завгородний остается в нашей стране и занимается волонтерством, Потапенко занимался тем же самым, но за рубежом, и вернулся домой относительно недавно.

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Кроме того Позитив больше не является частью продюсерской компанией Потапа MOЗGI Entertainment, поэтому и на творческой почве они пересекаться перестали.

"Связано с расстоянием, наверное. Работы нет. Немного разошлись дороги. Планы, которые были до вторжения, просто стерлись. А они были грандиозными. Общения меньше. Мы с ним разговаривали, виделись. Отличаются взгляды, есть такое. Я бы не сказал, что отрицательно отличаются, но видение другое", - рассказывает Завгородний.

Тем не менее артист отмечает, что хоть теперь он и не может назвать Потапа очень близким другом, они по-прежнему могут поговорить искренне - хоть это происходит и редко, никто не игнорирует друг друга. "Хочется верить в лучшее, но точно скажу, что очень редко мы общаемся. По ощущениям, не такие мы друзья, как прежде. Я скажу так, что никто не морозится. Пожалуй, каждый занимается своим делом. Общаемся может раз в месяц. Потап посмотрел интервью – поделился со мной, что он ощущает. Я с ним поделился", - говорит Позитив.

Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО). Позднее рэпер выложил в Сеть свое совместного фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

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