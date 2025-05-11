"Не сторонюсь": звезда "Женского врача" признался, почему не пошел на фронт

Андрей Исаенко рассказал, почему не служит сейчас.

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Андрей Исаенко где сейчас - актер рассказал, почему не служит / коллаж: Главред, фото: instagram.com/isaenko_andrii

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Почему Исаенко не пошел служить

Как актер справляется с хейтом

Украинский актер Андрей Исаенко помимо кино и театра занимается волонтерством, которое во время полномасштабной войны стало важной частью его деятельности. На вопрос о том, почему он, мужчина призывного возраста, не вступил в ряды ВСУ, артист дал исчерпывающий ответ в беседе с 24 Каналом.

Исаенко рассказал, что в первые дни войны он сам пошел в военкомат. Там его отговорили от службы, так как посчитали, что его волонтерство принесет куда более существенный вклад в приближение победы над оккупантом.

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При это актер отмечает, что ни от кого не прячется - он будет делать, что нужно, если его призовут. А пока концентрирует свое внимание на том, чтобы помогать тем, кто уже на фронте. Что же касается упреков за то, что он не на фронте, артист старается просто не обращать внимание на негатив.

Андрей Исаенко где сейчас - актер рассказал, почему не служит / instagram.com/isaenko_andrii

"В 22-м, когда началось полномасштабное вторжение, я пошел в военкомат, не дожидаясь повестки. И учитывая мою волонтерскую деятельность, мне сказали, что здесь я больше пользы принесу, чем там. Я продолжил заниматься волонтерством и культурной деятельностью, и считаю, что это на самом деле сейчас важно. Не сторонюсь ничего: если бы сказали - иди на фронт, я бы пошел", - говорит Андрей Исаенко.

Андрей Исаенко с семьей / instagram.com/isaenko_andrii

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Кто такой Андрей Исаенко? Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.

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