Не пустяк: во дворце назвали инцидент с принцессой Анной серьезным

Королевский эксперт прокомментировал инцидент с принцессой Анной.

https://stars.glavred.info/ne-pustyak-vo-dvorce-nazvali-incident-s-princessoy-annoy-sereznym-10575803.html Ссылка скопирована

Принцесса Анна травмировалась накануне / Коллаж Главред, фото Instagram/anneprincessroyal

По словам королевского эксперта, травмы принцессы Анны, которая упала с лошади, является делом серьезным.

По данным Metro, 73-летняя королевская принцесса находится в больнице после того, как вчера вечером она получила сотрясение мозга в своем поместье Гэткомб-Парк в Глостершире.

Букингемский дворец сообщил, что она получила "незначительные травмы" и "ожидается, что она полностью выздоровеет".

видео дня

Кто такая принцесса Анна? Королевская принцесса Анна - младшая сестра короля Великобритании Чарльза III и единственная дочь королевы Елизаветы II. 17-ая в очереди престолонаследия (на момент рождения была третьей). В связи с королевскими обязанностями принцесса Анна является патроном более 300 благотворительных организаций, а свою деятельность развивает в областях защиты прав детей, развития науки и спорта, в вопросах потребностей людей с инвалидностью. Также в сфере ее интересов здавоохранение в развивающихся странах.

Но королевский эксперт Майкл Коул предупредил, что получение такой травмы в ее возрасте "может быть серьезным".

Коул рассказал: "Тот факт, что королевскую принцессу оставили в больнице на ночь, указывает на то, что это не самый простой вопрос. При сотрясении мозга это может быть просто удар по голове, но потом могут возникнуть серьезные последствия".

"Они не собираются рисковать и держать ее дома. Я не слышал, что ее выписали из больницы в Бристоле и, возможно, это будет продолжительное пребывание", - добавил он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред