"Не пейте алкоголь, детки!": пьяная сестра Кейт Мосс сделала татуировку на лице

Лотти Мосс наутро призналась, что плохо помнит события предыдущего дня.

Лотти Мосс сделала татуировку на лице в состоянии алкогольного опьянения / instagram.com/lottiemossxo

Британская модель Лотти Мосс кроме красоты переняла у старшей сестры, Кейт Мосс, тягу к скандальным выходкам и эпатажу.

Instagram 24-летней красотки переполнен ее полуобнаженными снимками, а проблемы с алкоголем начинают тревожить - такое поведение сильно напоминает выходки Мосс-старшей в период ее увлечения наркотиками.

Недавно Лотти в состоянии алкогольного опьянения сделала татуировку на лице - надпись "lover" (любовник или любовница - прим. редактора) на скуле под левым глазом. Процесс нанесения она засняла на видео и выложила в TikTok.

"О вчерашнем вечере я могу сказать немного, разве что то, что он мог пройти без этого... Но я не против, мы научимся это (тату - прим. редактора) любить, мир научится это любить и моя мама научится это любить. Не пейте алкоголь, детки!" - рассказала модель в ролике.

Как пьяная выходка Лотти Мосс повлияет на ее карьеру, пока неизвестно. Впрочем фэшн-индустрия за последний десяток лет стала более лояльно относиться к нательным рисункам.

Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.

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