Как в старые-добрые времена: 48-летняя Кейт Мосс снялась голой для модного бренда

Кейт Мосс снялась голышом для Bottega Veneta / instagram.com/katemossagency

Британская модель и фэшн-икона Кейт Мосс похоже не собирается покидать подиум и съемки - из мира моды ее не смогли изгнать ни забвение, ни зависимость, ни ускользающая мода на "героиновый шик".

В свои 48 лет (что ничтожно мало для обычной женщины, но весьма прилично для манекенщицы) Мосс по-прежнему востребована в профессиональном плане. Недавно она приняла участие в рекламной кампании известного бренда Bottega Veneta.

Что нужно юным моделям, чтобы стать заметной? Профессиональный макияж, экстравагантный наряд, напускная сексуальность. Кейт может себе позволить явиться на съемку а-ля натюрель, и все равно снести всех с ног своей бешенной энергетикой.

По этому пути она и пошла. На снимке, которым сама Мосс поделилась на своей странице в Instagram, она предстала абсолютно обнаженной, без укладки и макияжа. Ее волосы просто зачесаны назад, она просто сидит на стуле, приобняв руками ноги, и смотрит в камеру вполоборота.

Голое тело модели прикрывает огромная надпись с названием бренда.

Кейт Мосс снялась голышом для Bottega Veneta / instagram.com/katemossagency

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