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"Не переношу ничего с "той" стороны": Цибульская пояснила, почему не верит Галкину

6 июня 2022, 15:09

Ольга Цибульская жестко высказалась в отношении российских артистов.

Оля Цибульская
Оля Цибульская категорична в отношении россиян/ instagram.com/cybulskaya/

Российские артисты ничего не хотят слышать о ситуации в Украине, хотя и понимают, что на самом деле происходит.

Как рассказала в интервью 24tv.ua украинская певица Ольга Цибульская, точку в ее попытках достучаться до россиян поставил Саша Бодянский, с которым они выиграли "Фабрику звезд". Мы не общались вообще, возможно раза 3 или 4 как-то списывались. И потом, когда началась война, он мне написал: "Оленька, как ты?", я говорю: "Саша, б**ть, у нас война, ты что, не видишь?". И он написал: "Это просто планета Венера от Меркурия, эта смена поясов, сейчас…".

"И я просто не выдержала: начала отправлять фото происходящего статьи, которые выходили о детях, которых спасают врачи и которые умерли, и все остальное, а он сказал: "Это тебя кажется, это пройдет". Я его послала. А потом через несколько дней было 8 марта, он мне пишет: "С 8 марта, киска".

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По словам Цибульской, она послала исполнителя за "русским кораблем" и просто заблокировала, чтобы у него не было даже возможности заходить на ее страницу.

"Я поняла, что даже те люди, которые тебя знают лично, знают, что ты не можешь врать, которые приезжали в Украину, точно понимали по-взрослому, что здесь происходят, пишут такое – тогда нет смысла. Народ, привыкший быть рабами и верить в то, что говорит телевизор, и старый президент, которого уже давно пора замочить в формалине – с ними нет смысла говорить. Я хочу, чтобы им доходило очень долго и очень больно. Чтобы они жили очень долго и очень долго страдали", - говорит Цибульская.

Она также отмечает, что не доверяет российским артистам, которые поддержали Украину, например Максим Галкин. "А давайте поживем – увидим, для чего это говорится, и как это говорится, и что из этого следует. А потом можно будет комментировать. Пока ничего на дух не переношу с "той" стороны", - добавила певица.

Напомним, ранее Ольга Цибульская Украинская певица Оля Цибульская показала душераздирающие кадры уничтоженного дома ее родителей. К счастью, перед атакой им удалось сбежать из Ирпеня в безопасное место.

Ольга Цибульская
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