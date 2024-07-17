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"Не надо касаться своим языком": телеведущий жестко припечатал путинистку Егорову

Алена Кюпели
17 июля 2024, 00:01
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Телеведущий Анатолич жестко прошелся по безумной путинистке Снежане Егоровой.
Снежана Егорова
Снежана Егорова опозорилась, выдав очередной бред / коллаж: Главред, фото: t.me/SnezhanaEgorova

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич резко припечатал ведущую-путинистку Снежану Егорову, которая ненавидит украинцев и Украину.

По данным ТСН, предательница Егорова, которая живет в Турции, а не в ее любимой террористической России, в своих пропагандистских роликах, упрекнула семью Анатолия в чрезмерном патриотизме и отказе от перемирия после намеренного удара России по "Охматдету".

Между тем, ведущий не смог смолчать и подчеркнул подписчикам важность соблюдения информационной гигиены во время войны. И в качестве примера рассказал о недавних циничных высказываниях безумной Егоровой об Украине.

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"Мы же с ней когда-то работали. Я вероятно бы не записывал видео, если бы она не затрагивала мою семью. Фу! Какая неприятная максимально. Еще с начала войны она была украинофобкой, постоянно всячески обзывает нас с вами, президента, военных... Но я бы может и не затрагивал эту тему, но после удара по "Охматдету" она опубликовала фото хирурга "Охматдета", который в первые минуты помогал разбирать завалы в окровавленной одежде, и написала, что это "актер", - подчеркнул шоумен.

Он также обратился к Егоровой и сравнил ее с любовницей диктатора Адольфа Гитлера Евой Браун, умершей в бункере с лидером Третьего рейха в один день, отравившись ядом.

Кто такая Снежана Егорова?

Снежана Александровна Егорова - бывшая украинская телеведущая и актриса. Известна своими украинофобскими заявлениями о Революции Достоинства и об украинских борцах за независимость. Попала под санкции СНБО Украины в 2022 году, сообщает "Википедия".

"Снежаночка, во-первых, завалы рот (неценз, - авт.), не надо касаться этим неприятным языком даже имени моего или моей семьи. Это неприятно. Во-вторых, я понимаю, что этим языком ты хотела бы касаться твоего фюрера Владимира Путина и ты, возможно, мечтала о судьбе, как у Евы Браун, чтобы вы в один день потом съели мышьяка в бункере где-то в Кремле", - парировал Анатолич.

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Отметим, ранее путинистка Егорова откровенно опускает свою старшую дочь Стасю Ровинскую, которая прекратила общение со своей блаженной матерью, как раз из-за ее предательской позиции.

Напомним, ранее, Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

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