"Не могу сказать, что хорошо": ведущая 1+1 назвала диагноз годовалой дочери

Наталья Островская ранее попала с крошкой Агатой в больницу.

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Наталья Островская с дочерью - ведущая рассказала про состояние Агаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Вкратце:

Наталья Островская рассказала, что ее дочь болеет

Вместе с девочкой ведущая лежит в больнице

Наталья раскрыла, что сейчас происходит с девочкой

Журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская пропала из информационного пространства в связи с болезнью дочери - вместе с Агатой (1.4 года) ей пришлось лечь в больницу. Несколько дней у малышки держалась высокая температура, началось обезвоживания, однако тесты на агрессивную форму гриппа не подтвердились.

В больнице у дочери Островской обнаружился вирус, против которого девочке прежде делали прививку. Вакцина должна была облегчить течение болезни, однако организм малышки отреагировал по-другому. Ее состояние стабилизировали медики, однако, увы, проблемы со здоровьем на этом не закончились.

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Об этом Наталья Островская рассказала в своем блоге в Instagram. Отвечая на многочисленные вопросы обеспокоенных подписчиков, она призналась, что ослабленный вирусом организм Агаты сейчас противостоит новым "вызовам".

"Сейчас не могу сказать, что все хорошо. Пока мы лечили вирус, заподозрили еще один - ветряную оспу, пока подозревали это, развился обструктивный бронхит. Лечимся. Спасибо за заботу и поддержку", - написала ведущая.

Наталья Островская с дочерью - ведущая рассказала про состояние Агаты / instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская родила первенца, девочку по имени Агата, в ноябре 2023 года от мужа Богдана. Его личность ведущая предпочитает скрывать. Пара поженилась в 2018 году, и летом отпразднует седьмую годовщину свадьбы.

Наталья Островская с дочерью / instagram.com/nataliostrovska

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Кто такая Наталья Островская? Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

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