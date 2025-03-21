"Ребенок угасал": ведущая 1+1 Островская с годовалой дочерью попала в больницу

Наталья Островская показала, как малышке Агате делали капельницы, и рассказала, что случилось.

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Наталья Островская с дочерью оказалась в больнице - что произошло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Вкратце:

Наталья Островская рассказала, что исчезла из информационного пространства из-за болезни дочери

Она опубликовала фото с девочкой из больницы, и объяснила, как они там оказались

Журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская в ноябре 2023 года впервые стала мамой. Она родила девочку, которую звали Агатой.

Островская обычно активно ведет свой блог в социальных сетях и часто делится контентом с дочерью. Увы, новые фотографии с Агатой в Instagram привели поклонников ведущей в расстроенные чувства: она опубликовала снимки из больницы и рассказала, что ребенок перенес вирусное заболевание.

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"На второй день высокой температуры и других симптомов (которые появились впервые за 1.4 года), я вызвала врача на дом. Сделали тесты. Грипп, который сейчас очень агрессивный, не подтвердился. Но ребенок "угасал на глазах" и организм терял жидкость", - рассказала Наталья.

Наталья Островская с дочерью оказалась в больнице - что произошло / instagram.com/nataliostrovska

Она обратилась за помощью в больницу, где малышке поставили капельницу и взяли дополнительные анализы. У Агаты обнаружили вирус, против которого у нее есть прививка - укол должен был сделать течение болезни менее агрессивным, но организм отреагировал по-другому. Сейчас состояние дочери ведущей стабилизировалось, и девочка идет на поправку.

Наталья Островская с дочерью оказалась в больнице - что произошло / instagram.com/nataliostrovska

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Кто такая Наталья Островская? Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

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