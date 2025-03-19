Третья жена Сергея Тигипко показала его девятимесячную дочь-модницу

Алла Зиневич похвасталась оригинальной прической Юлианны.

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Алла Зиневич показала дочь от Сергея Тигипко - свежее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Кратко:

Юлианна - младшая дочь Тигипко и Зиневич

Жена бизнесмена поделилась свежим фото малышки

Самая младший ребенок предпринимателя и политика Сергея Тигипко (из восьми) появился на свет первого июня 2024. Это - дочь Юлианна, которую ему подарила его третья супруга - модель и бизнесвумен Алла Зиневич.

Для пары малышка стала четвертым ребенком и первой девочкой - раньше на свет появились трое их сыновей. И Юлианна полностью изменила жизнь своей семьи: мужская ее половина получает важные уроки нежности, а Алла с большим азартом учится быть мамой девочки.

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К примеру, Юлианна подросла достаточно, чтобы делать ей модные прически. Своими достижениями на этом поприще Зиневич поделилась в своем блоге в Instagram - показала стильный хвост на темных, не по-детски густых волосах малышки.

Алла Зиневич показала дочь от Сергея Тигипко - свежее фото / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич и Сергей Тигипко скрывали свой роман до осени 2021 года. Тогда пара вместе пришла на конкурс "Мисс Украина Вселенная". К тому моменту модель уже подарила бизнесмену троих детей.

Подробности отношений семья не раскрывает, но они завязались еще до того, как Тигипко официально расстался со своей второй женой Викторией (2004-2018) (старший из троих сыновей Сергея и Аллы появился на свет в 2011 году - прим. редактора).

Алла Зиневич с сыновьями Сергеем, Станиславом и Александром и дочерью Юлианной от Сергея Тигипко / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

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Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

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