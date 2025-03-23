Мисс Украина Вселенная-2021 "наволонтерила" себе бойфренда-военного - детали

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Мисс Украина Вселенная-2021, участница 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", модель и блогерша Анна Неплях объявила, что больше не одинока. Подписчики стали отмечать, что в ней что-то изменилось, и Анна в своем блоге в Instagram рассказала, что уже два месяца состоит в новых романтических отношениях.
Избранника она встретила во время занятий волонтерской деятельностью: как шутит сама Анна - "наволонтерила". После этого модель призналась, что ее новый возлюбленный является военным.
Лицо бойфренда Неплях показывать не торопится. Пока ее подписчики увидели лишь ладонь ее возлюбленного, в которой рука Анны кажется совсем маленькой.
Меж тем замуж Анна Неплях не торопится. Она не хочет брака "для галочки", а ищет отношений с долгосрочной перспективой. Так как в ее планы на будущее входит семья и дети, то замужество для нее - вопрос открытый, но не является самоцелью.
"Мне важно быть счастливой с мужчиной и иметь перспективу общего будущего. Выходить замуж ради статуса "я замужем" у меня нет необходимости, я реализована и без мужчины рядом. Но я хочу семью и детей в полноценной счастливой семье", - пишет модель.
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Кто такая Анна Неплях?
Анна Неплях - украинская модель, блогерша. Представляла Украину на конкурсах "Мисс Интерконтиненталь-2017" и "Мисс Вселенная-2021". Участница шоу "Холостяк-10".
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