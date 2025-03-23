Мисс Украина Вселенная-2021 "наволонтерила" себе бойфренда-военного - детали

Анна Неплях раскрыла первые подробности нового романа.

https://stars.glavred.info/miss-ukraina-vselennaya-2021-navolonterila-sebe-boyfrenda-voennogo-detali-10649717.html Ссылка скопирована

Анна Неплях личная жизнь - Мисс Украина Вселенная-2021 рассказала про парня / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Читайте больше:

Как давно Неплях в отношениях с военным

Планирует ли селебрити выходит замуж

Мисс Украина Вселенная-2021, участница 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", модель и блогерша Анна Неплях объявила, что больше не одинока. Подписчики стали отмечать, что в ней что-то изменилось, и Анна в своем блоге в Instagram рассказала, что уже два месяца состоит в новых романтических отношениях.

Избранника она встретила во время занятий волонтерской деятельностью: как шутит сама Анна - "наволонтерила". После этого модель призналась, что ее новый возлюбленный является военным.

видео дня

Лицо бойфренда Неплях показывать не торопится. Пока ее подписчики увидели лишь ладонь ее возлюбленного, в которой рука Анны кажется совсем маленькой.

Анна Неплях личная жизнь - Мисс Украина Вселенная-2021 рассказала про парня / instagram.com/neplyah

Анна Неплях личная жизнь - Мисс Украина Вселенная-2021 рассказала про парня / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Меж тем замуж Анна Неплях не торопится. Она не хочет брака "для галочки", а ищет отношений с долгосрочной перспективой. Так как в ее планы на будущее входит семья и дети, то замужество для нее - вопрос открытый, но не является самоцелью.

"Мне важно быть счастливой с мужчиной и иметь перспективу общего будущего. Выходить замуж ради статуса "я замужем" у меня нет необходимости, я реализована и без мужчины рядом. Но я хочу семью и детей в полноценной счастливой семье", - пишет модель.

Анна Неплях личная жизнь - Мисс Украина Вселенная-2021 рассказала про парня / instagram.com/neplyah

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Потап "слил" местонахождение беглеца-ведущего Алексея Дивеева-Церковного, который в начале полномасштабной войны тайно покинул Украину.

Также украинский военнослужащий и комик Виктор Розовый сделал громкое заявление спустя год после страшного ранения на фронте, и рассказал о его последствиях.

Читайте также:

Кто такая Анна Неплях? Анна Неплях - украинская модель, блогерша. Представляла Украину на конкурсах "Мисс Интерконтиненталь-2017" и "Мисс Вселенная-2021". Участница шоу "Холостяк-10".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред