"Не могла в это поверить": Пэрис Хилтон ужаснула кадрами своего сгоревшего дома

Пэрис Хилтон отважилась побывать на месте ее сгоревшего дома.

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Пэрис Хилтон потеряла свой дом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Пэрис Хилтон

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Пэрис Хилтон показала, что осталось от ее дома в Лос-Анджелесе

Актриса старается держаться ради родных

Американская светская львица и актриса Пэрис Хилтон показала поклонникам руины своего дома в Лос-Анджелесе, который пострадал из-за пожаров, которые стали настоящей катастрофой.

На своей странице в соцсетях Хилтон опубликовала видео и призналась, что ее сердце разбито.

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"Стою здесь на том, что раньше было нашим домом, и мои чувства не описать. Когда я впервые увидела новости о пожаре, я была в полном шоке — я не могла в это поверить. Но сейчас, стоя здесь и видя это своими глазами, чувствую, что мое сердце разбилось на миллион кусочков. Этот дом был не просто местом для жизни, он был местом, где мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные воспоминания как семья. Это было место, где маленькие ручки моего сына Феникса творили, где любовь и жизнь заполнили каждый уголок. Увидеть, как это превращается в пепел, это ужасно, не передать словами", — пожаловалась Пэрис.

Также светская львица выразила свои сочувствия всем пострадавшим от пожаров. Среди пострадавших оказались не только обычные люди, но и многие голливудские звезды - Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Адам Броуди, Энтони Хопкинс и другие.

"Что разбивает мне сердце еще больше, так это осознание того, что это не только моя история. Так много людей потеряли все. Не только стены и крыши, но и воспоминания: это фотографии, памятные вещи. И все же, в этой боли, я знаю, что мне невероятно повезло. Мои любимые, мои дети и мои питомцы в безопасности. Это самое главное, и я благодарю, за то, что имею. А еще я безгранично благодарна всем пожарным, спасателям и добровольцам, которые, рискуя жизнями, борются со стихией. Благодарю за поддержку от всего сердца. Все, кто проходит через эту боль, знайте, что вы не одиноки. Мы в этом вместе. Мы все отстроим, мы исцелимся, и мы будем сильнее, чем раньше. Пусть это станет напоминанием о том, что близких надо беречь и быть с ними рядом. Цените моменты. Жизнь может измениться в одно мгновение, и именно любовь, которой мы делимся, действительно имеет значение. Я посылаю всю свою любовь всем, кому сейчас больно", — добавила Хилтон.

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Кто такая Пэрис Хилтон? Пэрис Хилтон — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.

Бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса — сети отелей "Hilton Hotels". Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь" (2003—2007) (в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи) и скандальная светская жизнь, из-за которой в СМИ она преподносится в первую очередь как "светская львица" и даже как главная "светская львица планеты" (в 2008 году).

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