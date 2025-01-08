Алина Гросу привезла мужа-россиянина в Украину

Кратко:
- Алина Гросу живет с мужем в США
- На новогодние праздники супруги приехали на родину певицы
- В Сети предполагают, что муж Гросу - российский актер Роман Полянский
В марте 2024 года украинская певица и актриса Алина Гросу подтвердила, что вышла замуж во второй раз. Избранника артистка скрывает и сегодня, однако ее поклонники уже выяснили, что это - российский актер Роман Полянский.
Пара начала встречаться еще до полномасштабной войны, однако осенью 2022-года рассталась. Гросу уехала в США на учебу, где, вероятно, и произошло примирение влюбленных. Сейчас супруги осели в Штатах.
Впрочем, время от времени певица посещает родственников в Украине. Например, как в этом году, - вместе с мужем она приехала на новогодние праздники.
В социальных сетях Алина Гросу публикует снимки с отдыха в компании супруга. Лицо возлюбленного она упорно скрывает под эмодзи, хотя его личность уже давно не тайна.
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Ранее Главред рассказывал, что известный украинский шоумен Богдан Шелудяк выбил знакомой зубы. Он врезался в нее лбом, что значительно изменило ее улыбку.
Также звезда Женского Квартала, актриса и комик Александра Машлятина, впервые показала своего возлюбленного-фотографа, которого прежде скрывала.
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Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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