Известный шоумен выбил знакомой зубы - что произошло

Кратко:
- Богдан Буше признался, что однажды выбил девочке зубы
- Это произошло в детстве на батуте
Украинский ведущий и блогер Богдан Буше (Шелудяк) во время выпуска шоу "Хто зверху" признался, что однажды "подправил" знакомой улыбку. Головой шоумен выбил ей передние зубы.
Необычная ситуация произошла с Буше еще в детстве. Он прыгал на батуте со знакомой девочкой, когда между ними произошло роковое столкновение.
Дети с силой ударились друг о друга, и, когда пришли в себя, девочка не досчиталась двух передних зубов, а Шелудяк почувствовал боль. Пострадавшая присмотрелась к своем обидчику, и увидела, что ее зубы торчат во лбу у Богдана.
"Она мне говорит: "Ты мне выбил зубы". А я говорю, что нет. Она говорит "да" и показывает пальцем мне на лоб, и у меня во лбу торчит два зуба", - поделился воспоминаниями Богдан Буше.
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Кто такой Богдан Буше?
Богдан Буше (Шелудяк) - украинский блогер (более миллиона подписчиков в Instagram), актер и ведущий. Принимал участие в проекте "Київ вдень та вночі"; с 2023 года - соведущий Леси Никитюк на шоу "Хто зверху".
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