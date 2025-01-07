Жена Сергея Тигипко призналась, почему он не фотографируется с семьей

Алла Зиневич у праздничной елочки похвасталась своим потомством, число которого увеличилось в прошлом году.

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Сергей Тигипко дети - Алла Зиневич показала четверых детей от Тигипко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

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Зиневич поделилась фото с четырьмя детьми от Тигипко

Женщина объяснила, почему ее муж не появляется с семьей на фото

Украинский политик и бизнесмен Сергей Тигипко не афиширует свою личную жизнь. Однако его третья жена, модель, блогерша и бизнесвумен Алла Зиневич, нередко делится в своем блоге семейными моментами.

Например, снимками с детьми на своей странице в Instagram. Супруга деятеля показала троих сыновей и крошку-дочь под богато украшенной рождественской елкой.

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В комментариях поклонники отметили, что сам Тигипко давно скрывается от камер, и на семейных снимках с женой и малышами не появляется. "Так он фоткает! Не было никого рядом чтобы попросить сфоткать - в следующий раз", - заступилась за мужа Зиневич.

Новогодний вайб семьи Тигипко-Зиневич высоко оценили в блоге модели. Фанаты желают им счастья и процветания, и отмечают сходство детей с их звездными родителями.

Алла Зиневич с детьми от Сергея Тигипко / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич рассказала, почему мужа нет на семейных фото / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

К слову, отношения между Сергеем Тигипко и Аллой Зиневич завязались еще до того, как деятель развелся со второй супругой в 2018 году. Роман инициировал сам политик. О том, что они вместе, пара объявила лишь в 2021 году - совместным светским выходом на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", уже будучи родителями троих совместных сыновей.

Алла Зиневич и Сергей Тигипко с сыновьями / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Вместе пара владеет буйволиной фермой. Сперва уход за животными и производство продуктов из их молока были общим хобби Тигипко и Зиневич. Сейчас же это - семейный бизнес.

Алла Зиневич на ее общей с мужем ферме / instagram.com/tasbio_farm

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Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

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