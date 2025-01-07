Жена Сергея Тигипко призналась, почему он не фотографируется с семьей

Краткое содержание:
- Зиневич поделилась фото с четырьмя детьми от Тигипко
- Женщина объяснила, почему ее муж не появляется с семьей на фото
Украинский политик и бизнесмен Сергей Тигипко не афиширует свою личную жизнь. Однако его третья жена, модель, блогерша и бизнесвумен Алла Зиневич, нередко делится в своем блоге семейными моментами.
Например, снимками с детьми на своей странице в Instagram. Супруга деятеля показала троих сыновей и крошку-дочь под богато украшенной рождественской елкой.
В комментариях поклонники отметили, что сам Тигипко давно скрывается от камер, и на семейных снимках с женой и малышами не появляется. "Так он фоткает! Не было никого рядом чтобы попросить сфоткать - в следующий раз", - заступилась за мужа Зиневич.
Новогодний вайб семьи Тигипко-Зиневич высоко оценили в блоге модели. Фанаты желают им счастья и процветания, и отмечают сходство детей с их звездными родителями.
К слову, отношения между Сергеем Тигипко и Аллой Зиневич завязались еще до того, как деятель развелся со второй супругой в 2018 году. Роман инициировал сам политик. О том, что они вместе, пара объявила лишь в 2021 году - совместным светским выходом на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", уже будучи родителями троих совместных сыновей.
Вместе пара владеет буйволиной фермой. Сперва уход за животными и производство продуктов из их молока были общим хобби Тигипко и Зиневич. Сейчас же это - семейный бизнес.
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Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко
Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.
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