Наталья Могилевская впервые вывела младшую дочь на сцену

4-летняя София посмотрела, как и где работает ее звездная мама.

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Наталья Могилевская дети - Могилевская показала младшую дочь за кулисами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вкратце:

Могилевская - мама двоих дочерей

Вместе с младшей из них артистка пришла на съемки

4-летняя девочка впервые попала на работу к маме

Украинская певица Наталья Могилевская после удочерения двоих девочек приняла решение скрывать их от общественности до тех пор, пока они сами не захотят заявить о себе. Уже более двух лет артистка придерживается этого правила.

Тем не менее Мишель и София все же попадают время от времени со звездной мамой в объектив. К примеру, недавно Могилевская показала, как впервые привела 4-летнюю Софийку на работу.

В своем блоге в Instagram певица поделилась роликом о том, как водила девочку за кулисами съемок новогоднего "Вечернего Квартала". Малышка также попала на сцену: постояла под софитами и познакомилась с Юрием Ткачем и Ириной Гатун.

"Ви просто красуні В мене аж сльози на очах", "Я так за Вас радію!!! Хай Вас оберігає Бог!!!", "Як це мило", "Які ви круті дівчата", "Справжнє мамине щастя", "Дівчатка, ви просто супер! Маленьке сонечко! Любов і ніжність!" - пишут в комментариях растроганные поклонники Натальи Могилевской.

Смотрите видео, как Наталья Могилевская впервые привела младшую дочь на работу:

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Ранее Главред рассказывал, почему украинская певица Lama категорически отказывается иметь детей, и как на это ее решение реагирует жених артистки, который младше нее на 18 лет.

Также украинская певица Ирина Билык показала редкое фото своего младшего сына Табриза. Сейчас мальчику девять лет и его внешность начинает стремительно меняться.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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