"Не из-за Пугачевой": российский телеведущий признался, что разбил лицо Соловьеву

Владимир Соловьев, Алла Пугачева / скриншот

Российский журналист Отар Кушанашвили признался, что, что причастен к появлению синяков на лице пропагандиста Владимира Соловьева.

В своем шоу "Каково?" на YouTube он заявил, что сочувствует главному рупору Кремля.

"Вы спрашиваете, зачем я подрался с Соловьевым. Мы поспорили, кто сильнее - "Спартак" или "ЦСКА". Не из-за Пугачевой. Вы что, всерьез думаете, что кулаки - это решение проблемы? Я не вижу ничего смешного, что он пришел с разукрашенным лицом в эфир. Ничего, кроме сочувствия я проявить не могу", - высказался журналист.

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Напомним, несколько дней назад пропагандист вышел в прямой эфир с разбитым носом и ссадинами. Все посчитали, что ему прилетело от Аллы Пугачевой, которую он публично оскорблял в своей "телепередаче".

Панее Алла Пугачева вернулась в Россию. Она уже рассказала, чем будет заниматься в России после возвращения из Израиля.

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала певица.

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