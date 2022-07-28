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"Это была либо Пугачева, либо Ветлицкая": Кушанашвили рассказал, как ему выбили зубы

28 июля 2022, 17:36

Ведущий считает, что он получил по заслугам.

Кушанашвили, Пугачева
Кушанашвили, Пугачева / скриншот

Телеведущего Отара Кушанашвили едва не забили до смерти бандиты. Он отметил, что "заказать" его могли или Алла Пугачева, или Наталья Ветлицкая.

Телеведущий считает, что таким образом певицы могли отомстить ему за нелестные высказывания в их адрес.

"После хамских выступлений в адрес всех, разборка у подъезда завершилась избиением. Меня постригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Если Алла Борисовна, то не похоже на большую артистку, а Наталья — очень эмоциональная", - цитирует Кушанашвили teleprogramma.pro.

Телеведущий признал, что перегнул палку, когда оскорблял и ту, и другую.

Читайте такжеХватит России: Алла Пугачева и Максим Галкин переедут в США на ПМЖ"Мне нечем было гордиться, но это правда — меня избили, выбили зубы, заставляли есть говно водителя", - рассказал 52-летний ведущий, добавив, что тогда получил по заслугам.

Ранее сообщалось, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, отличилась шокирующим поступком.

68-летняя Успенская не очень любит своих соседей. На днях певица вместе с дочерью Татьяной прогуливались со своей собакой по поселку в России, как вдруг с одного из участков выскочил поиграться трехмесячный французский бульдог.

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