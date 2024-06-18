Не из-за Галкина: почему развелись путинист Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Экс-директор Киркорова рассказал, что певец развелся с Аллой Пугачевой из-за денег.

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Киркоров и Пугачева развелись на почве дележки денег / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, t.me/fkirkorov_newsbot

В стране-оккупанте России не могут забыть о разводе российского певца-путиниста Филиппа Киркорова и певицы Аллы Пугачевой. А поскольку Примадонна публично осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, так теперь чуть не каждый день появляются все новые версии.

Российский продюсер Леонид Дзюник, в комментарии для росСМИ, заявил, что все деньги, которые зарабатывал Филипп, он сразу же переводил Пугачевой. Так как Леонид был бухгалтером путиниста, он отметил, что в какой-то момент его счета были равны нолю.

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"Деньги Киркорова также тратились на производство чипсов "АБ", реконструкцию завода по выпуску газированной воды в Краснодарском крае, были еще какие-то проекты. Через некоторое время мы с Филиппом поехали на гастроли в США. Там он открыл себе американскую карту и попросил деньги за турне перечислить на нее. Когда Пугачева узнала, что средства за четыре концерта в Штатах — а это порядка $120 000 — прошли мимо нее на отдельную карту Киркорова, то разразился скандал. "Ты от меня деньги скрываешь?!" — шумела она. Ну и в итоге они развелись. А Галкин, что называется, подсуетился", — сказал Дзюник.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, Филипп Киркоров принял решение обрезать обеспечение своих детей, когда они станут взрослыми. Любитель Путина отметил, что он не собирается всю жизнь обеспечивать Аллу-Викторию и Мартина, а только помогать им.

А также уже много лет фанаты подозревают, что дети Анастасии Стоцкой не от ее бывшего мужа Сергея Абгаряна, а от путиниста Филиппа Киркорова. Поклонники отмечают, что с возрастом дочь Вера и сын Александр все больше похожи на Филиппа, чему свидетельствуют комментарии под последним фото звезды с детьми.

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