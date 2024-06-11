Сбежавший из РФ внук Аллы Пугачевой покинул Лос-Анджелес - причина

Никита Пресняков уехал с женой Аленой на отдых в диких условиях.

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Никита Пресняков устроил себе небольшой отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Российский певец Никита Пресняков, который уехал из страны-оккупанта РФ, сейчас живет и строит музыкальную карьеру в США. После нескольких успешных концертов артист решил выделить время на отдых.

На своей странице в соцсетях Никита сообщил, что уехал с женой Аленой и друзьями из Лос-Анджелеса в путешествие на озеро Тахо, где они устроили кемпинг в лесу.

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"Восемь часов в дороге, и мы на месте! Это наш первый кемпинг с палатками в лесу", — рассказал певец поклонникам.

Компания поселилась в местности, где есть дикие животные, там они приготовили ужин и установили палатку, а также по дороге на пляж встретили медвежонка.

Никита Пресняков показал дикую природу / фото: скрин instagram.com/npresnyakov/

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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Отметим, недавно Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также Кристина Орбакайте решила продать особняк, который обещала оставить старшему сыну Никите Преснякову в наследство. Как сообщают росСМИ, Орбакайте собирается продать дом за 125 млн рублей.

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