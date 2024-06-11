Сбежавший из РФ внук Аллы Пугачевой покинул Лос-Анджелес - причина

Российский певец Никита Пресняков, который уехал из страны-оккупанта РФ, сейчас живет и строит музыкальную карьеру в США. После нескольких успешных концертов артист решил выделить время на отдых.
На своей странице в соцсетях Никита сообщил, что уехал с женой Аленой и друзьями из Лос-Анджелеса в путешествие на озеро Тахо, где они устроили кемпинг в лесу.
"Восемь часов в дороге, и мы на месте! Это наш первый кемпинг с палатками в лесу", — рассказал певец поклонникам.
Компания поселилась в местности, где есть дикие животные, там они приготовили ужин и установили палатку, а также по дороге на пляж встретили медвежонка.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков - последние новости
Отметим, недавно Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также Кристина Орбакайте решила продать особняк, который обещала оставить старшему сыну Никите Преснякову в наследство. Как сообщают росСМИ, Орбакайте собирается продать дом за 125 млн рублей.
Читайте больше о Преснякове:
- "Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию
- После побега из РФ: внук Пугачевой засветился вместе с отцом-путинистом Пресняковым
- После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред